Deze kunstenaars fantaseren over het einde der tijden. ‘Ergens verheug je je erop’

De blikvanger in Nieuw Dakota is een model op ware grootte van de Cybertruck, de aangekondigde pick-up van Tesla. Het voertuig is gevuld met stro en grond, waar aardappels in groeien. Beeld Nieuw Dakota

Preppers zijn voorbereid op het einde der tijden. De bom kan vallen, een storm kan alles verwoesten, Nederland loopt onder water of het elektriciteitsnet begeeft het. Wie van tevoren genoeg voedsel, medicijnen en spullen inslaat, maakt in elk geval een kans om te overleven.

Wouter Klein Velderman en Arthur Stokvis maakten een keer eerder samen een tentoonstelling met een vergelijkbare thematiek. Stokvis: “Dat was bij Villa de Bank in Enschede. Toen brak corona uit. Wat we hadden verzonnen, werd werkelijkheid.”

Complottheorieën

De tentoonstelling in Nieuw Dakota is een soort fantasie over apocalyptische tijden. Niet alles is negatief, benadrukken de kunstenaars. Stokvis: “Ergens verheug je je erop. Wat als de rotzooi van Bezos en Musk weg is en we helemaal opnieuw beginnen?” De objecten moeten de verbeelding van de toeschouwer in gang zetten. Over toekomstige scenario’s, over alternatieve manier van leven.

In de schilderijen van Stokvis duiken steeds motieven op van de Amerikaanse prepcultuur, die vaak geassocieerd wordt met allerlei complottheorieën. In de scherpe zwarte lijnen op een van de schilderijen zijn de gotische letters ‘FLAT EARTH’ te ontdekken. Elders duikt een gebroken slang op, ontleend aan een politieke cartoon van Benjamin Franklin uit 1754. “Die cartoon gaat over het ontstaan van Amerika, maar langzaam kreeg het in de prepcultuur een heel nare betekenis.”

Cybertruck

Klein Velderman toont een aantal kano’s die met touwen ingesnoerd zijn. “Ik heb geprobeerd oplossingen te verzinnen voor toekomstige noodsituaties, waarbij de noodsituatie onbekend is. Toch kun je al wel over de oplossing nadenken. Door de situatie in Oekraïne komen bijvoorbeeld enorme graanvoorraden vast te liggen. Stromen waar je geen idee van hebt, die vanwege de globalisering goed gingen. Ineens komt daar een kink in de kabel.”

Klein Velderman heeft ook jacks gemaakt van pvc-doek. Ze zijn gevuld met stro en doen denken aan reddingsvesten. De blikvanger is een auto, gemaakt van plastic. Het is een model op ware grootte van de Cybertruck, de aangekondigde pick-up van Tesla. Het voertuig is gevuld met stro en grond, waar aardappels in groeien. “Deze auto heeft het formaat van een schuurtje. Als er straks geen stroom meer is, dan hebben we een enorm wagenpark en heel veel lege ruimte. Dan kunnen we die auto’s gebruiken om onze aardappels te verbouwen. Een kas die ooit in drie seconden naar de 100 ging.”