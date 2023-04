Deze kunstenaar verkoopt een wandkleed voor 45,688.35 euro - precies zijn studieschuld

Het bijna vijf meter brede wandtapijt van Mart Veldhuis toont hoe het leven van een student met schulden er uitziet. Beeld PR

De nationale studieschuld piekte begin 2022 op 26,6 miljard euro. Achter dit enorme getal (6,7 miljard, bijna vier maal het begrote bedrag voor hoger onderwijs in 2023) gaan de verhalen van duizenden oud-studenten schuil die hun studie konden betalen door maandelijks geld te lenen van DUO. Anekdotes over kleine kamers met hoge huren, de laatste dagen van de maand alleen pasta bolognese eten en de continue stress over hoe je de schuld in de toekomst moet terugbetalen.

Mart Veldhuis bracht deze gevoelens en verhalen onder woorden in zijn afstudeeropdracht aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Of nou ja – woorden? Hij maakte een wandtapijt van zeven vierkante meter, een allegorie op zijn studieschuld en zijn poging om het verhaal over de leenstelselgeneratie onder de aandacht te brengen. Hij verkoopt zijn kunstwerk voor 45,688.35, het precieze bedrag van zijn studieschuld.

Dubbelzinnige boodschap

Zijn wandtapijt heet Eigen schuld en in die dubbelzinnige boodschap schuilt al veel van wat Veldhuis wil zeggen. “Het verwijst enerzijds naar de studieschuld die ik heb en anderzijds naar het idee dat studenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun studieschuld. Daarmee wil ik een gevoel van de leenstelselgeneratie aanduiden.”

Eigen schuld is het afstudeerproject van Veldhuis aan de opleiding Illustratie aan de HKU. Zijn docent kon het bekoren en gaf hem een tien. Daarnaast won hij er de HKU Award 2021 mee. “Natuurlijk ben ik daar trots op en blij mee,” zegt hij. Veldhuis sprak ook veel mensen over zijn kunstwerk tijdens de Dutch Design Week, waar het werd tentoongesteld. “Velen konden zich erin vinden en er waren ook mensen die er geëmotioneerd over raakten. Sommigen werden er boos van, zij waren het niet met de boodschap eens.” Ook op sociale media krijgt hij soms negatieve reacties. “Dan schrijven mensen op Facebook dat je maar moet gaan werken,” waarmee ze (veelal onbedoeld) Veldhuis’ boodschap onderschrijven.

Het bekendste wandtapijt van West-Europa

Zijn inspiratie haalde Veldhuis uit verschillende hoeken. “Natuurlijk werd ik geïnspireerd door het tapijt van Bayeux,” legt hij uit. Het bekendste wandtapijt van West-Europa komt uit de elfde eeuw en beeldt de slag bij Hastings in 1066 uit. Maar hij keek niet alleen naar kunst van eeuwen geleden. “Ik ben ook geïnspireerd door de tattoowereld, daarin heb je flashsheets, allemaal kleine illustraties bij elkaar. En natuurlijk zijn tatoeages vaak doordrenkt met symboliek, wat Eigen schuld ook is.”

Andere opvallende inspiratiebronnen zijn Afghaanse oorlogstapijten, kunstwerken die vrouwen in Afghanistan maken sinds de Amerikaanse invasie in 2001. “Hierop zie je het leven van de mensen uit Afghanistan terug: handgranaten, tanks en kapotgeschoten steden. Deze tapijten zijn een middel om de wereld om je heen te verbeelden en een verhaal te vertellen. Dat is precies wat ik ook wil doen.”

Stroom van afleidingen en prikkels

Wie voor het tapijt staat, weet niet waar hij of zij moet kijken: de stroom van afleidingen en prikkels blijft komen. Er zijn prijskaartjes, een logo dat doet denken aan Albert Heijn, Mickey Mouses en twee leeuwen die als molochs de schuld komen innen. In de verte doet het denken aan de rusteloosheid van Guernica van Picasso. “Dat gevoel van rusteloosheid, de chaos en de drukte zijn gevoelens die mensen met schulden hebben, die wilde ik in Eigen schuld vangen. Je hebt het gevoel continue achterna gezeten te worden.”

Na een artikel op De Correspondent nam de directeur van het Dordrechts Museum contact op met Veldhuis. “Ze was erg enthousiast en zei: kom het maar bij ons ophangen.” Voor de Amsterdammers die Eigen schuld willen bewonderen, maar de reis naar Zuid-Holland te ver vinden: van 2 juli tot en met 27 augustus hangt het tapijt in De Balie in Amsterdam. Veldhuis droomt nog van een potentiële koper die hem van zijn studieschuld verlost.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: