Deze kunst staat tussen de kledingrekken van De Bijenkorf: ‘Voor wie niet snel een museum bezoekt’

Afgelopen woensdag opende De Korf. Met deze permanente kunstruimte wil warenhuis de Bijenkorf bezoekers actief in contact brengen met kunst en vormgeving. ‘We hopen hier mensen te bereiken die normaliter niet zo snel een museum bezoeken.’

Vanaf deze week is de stad een kunstruimte rijker. Niet in de Jordaan of aan de Lijnbaansgracht, waar je zo’n plek zou verwachten, maar op de eerste verdieping van de Bijenkorf. Ingeklemd tussen de rekken met streetwear van Daily Paper en de kleding van Boss en Reiss ligt De Korf.

“Hiermee willen we laten zien dat we meer zijn dan een warenhuis,” zegt Inge Schmitt, head creative van de Bijenkorf. “De Korf is een blijvende plek waar mensen, creativiteit en duurzaamheid samenkomen. We hopen hier mensen te bereiken die normaliter niet zo snel een museum bezoeken.”

Interactie met het publiek

De Korf past in een lange Bijenkorftraditie waarin kunst en commercie worden vermengd. Vanaf de jaren vijftig werden de etalages onder leiding van binnenhuisarchitect Benno Premsela getransformeerd tot spectaculaire installaties waarin vaak kunst was verwerkt die pas later in het Stedelijk te zien was. Vanaf 2015 is in de toren op het gebouw Room on the Roof gevestigd. Kunstenaars, schrijvers, musici, architecten en ontwerpers worden uitgenodigd om hier een aantal weken te werken en een tentoonstelling of voorstelling te maken.

De Korf is laagdrempeliger en meer gericht op interactie met het publiek. Op woensdagmiddagen worden hier keramiekworkshops gegeven, waarvan de resultaten worden getoond op een tribuneachtige constructie. Zaterdags vertelt chef Yoram Bemer hoe je voedselresten kunt verwerken tot maaltijden. En op zondag geeft lifestylecoach Lili Genee les in ‘investeren in jezelf’.

“Iedereen kan zich inschrijven,” zegt Schmitt. “Het programma verandert in de loop van de tijd. We willen in de toekomst ook gaan inspelen op de actualiteit door samen te werken met bijvoorbeeld Amsterdam Dance Event, Pride en Museumnacht.”

Opbrengst voor Oekraïne

De eerste samenwerking is nu met Open Space Contemporary Art Museum (Oscam), dat een eigen ruimte heeft in de Bijlmer. “Een warenhuis is een weinig voor de hand liggende plek om tentoon te stellen, maar wij houden wel van een beetje schuren,” stelt oprichter en directeur Marian Duff. “Wij laten werk zien van kunstenaars die in het reguliere museumcircuit niet goed aan bod komen. Of belichten de minder bekende kanten van iemands oeuvre.”

Dat laatste geldt zeker voor modeontwerper Karim Adduchi. Hij brak in 2016 door als openingsact van de Amsterdam Fashion Week en toont momenteel in De Nieuwe Kerk een jurk die gefabriceerd is door een moslim, een christen en een jood. In De Korf toont hij de komende acht weken tekeningen en schilderijen van cartooneske gezichten.

“Als kind kon ik door een aandoening niet praten,” vertelt Adduchi. “Het tekenen van gezichtjes heeft mij gered, anders was ik gek geworden. Later ben ik me gaan toeleggen op mode, omdat mode luidruchtig is en sneller gehoord wordt, wat belangrijk is als je maatschappelijke impact wilt hebben. Met mijn kunst wil ik ook een verschil maken. De opbrengst van eventuele verkoop gaat naar mijn stichting World Makers Foundation en doneren we aan de hulpverlening in Oekraïne.”