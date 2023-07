Deze jonge sopraan, violist en harpist maken kans op de GrachtenfestivalPrijs 2023

Zangeres Sabra El Bahri-Khatri. Beeld Mariet Dingemans

Sopraan Sabra El Bahri-Khatri (1996) is niet alleen actief in de klassieke muziek, maar ook in jazz en in muziektheater. Ze begon als klassiek gitarist, maar heroriënteerde zich na tien jaar op de zangpraktijk. El Bahri Khatri behaalde haar master aan het conservatorium van Tilburg en zingt sinds haar studietijd in diverse solo- en kamermuziekconcerten en ook als solist in diverse operaproducties van de Nationale Opera, Opera Spanga en World Opera Lab.

Meesterlijk! Sabra El Bahri-Khatri; 14 augustus – 21.00u – Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam

Violist Emma Roijackers. Beeld Mariet Dingemans

Violist Emma Roijackers (1995) is actief als kamermusicus, solist en concertmeester en treedt op op alle vooraanstaande concertlocaties in Nederland. Ze studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam en het Mozarteum in Salzburg. Ze was tweedeprijswinnaar van het fameuze Oscar Back Nederlands Vioolconcours en prijswinnaar bij concoursen in Italië en België. Roijackers soleerde de afgelopen seizoenen met diverse orkesten in concerten van Brahms, Bach, Bruch en Hartmann.

Meesterlijk! Emma Roijackers; 15 augustus – 21.00u – Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam

Harpist Joost Willemze. Beeld Mariet Dingemans

Harpist Joost Willemze (1996) was prijswinnaar bij diverse nationale en internationale concoursen, waaronder het Internationaal Harpconcours in Wales, de Gershwin Competition in New York en de Korea International Harp Competition. Hij studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam, soleerde met onder andere het JeugdOrkest Nederland en het Nederlands Kamerorkest en gaf concerten in onder meer Italië, Spanje en Brazilië.

Meesterijk! Joost Willemze 16 augustus – 21:00u – Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam