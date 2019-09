Deze drie fotografen mag je niet missen bij Unseen Amsterdam

Jan Pieter Ekker, chef kunst Het Parool

Kim Boske (1978, Hilversum) maakt haar eigen interpretaties van de werkelijkheid. Amagoi no taki bestaat uit vijf grote, zorgvuldig geconstrueerde beelden van de Amagoiwaterval in Japan, geschoten vanaf verschillende plaatsen, op verschillende tijden, en gedrukt op handgemaakt Japans washipapier en gedipt in natuurlijk blauwe indigobaden. Met deze eeuwenoude technieken leerde Boske werken toen zij in 2018 ­enkele maanden een artist-in-residency volgde in Kamiyama, ­Tokushima.

Amagoi no taki. Te zien in de Gashouder, Flatland Gallery, stand 36. Beeld Kim Boske

Gitima van der Putten, beeldredacteur Het Parool

Het werk van Raymond Meeks (1963, Columbus, VS) speelt zich af in zijn directe omgeving. Het meisje met de verschillende sokken is zijn stiefdochter. Deze foto maakt deel uit van de serie Housekeeping waarin Meeks de verhuizing van hem en zijn gezin vastlegt. Dat levert intieme en huiselijke beelden op, zoals dit beeld, waarin zijn dochter vrijelijk beweegt. Meeks legt het moment vast waarin ze los is van de grond. Eerder deed hij dit al in de prachtige fotoserie van zwevende ­jongeren die van een rots afspringen.

Housekeeping. Te zien in de Gashouder, galerie Wouter van Leeuwen, stand 19. Beeld Raymond Meeks

Eva de Vos, chef beeldredactie Het Parool

Het werk van Johan Österholm (1983, Borås, Zweden) kenmerkt zich door een fascinatie voor ambachtelijke fotografie, licht en donkerte. Hij gebruikt grootformaatcamera’s, fotogevoelige materialen en chemische processen om donkerte vast te leggen door licht te vangen. Zijn fotografie van de maan komt tot stand door op plekken op aarde zonder lichtvervuiling (bijvoorbeeld de woestijn) het bestaande licht – maanlicht bij volle maan – te vangen op zijn glasnegatieven, waardoor de maan als het ware ‘ontstaat’.