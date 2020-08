Deze docu laat de weinig onbezorgde jeugd van kindsterren zien

Drew Barrymore op de set van "E.T.". Beeld Corbis via Getty Images

Elk jaar doen ruim 20.000 kinderen in Hollywood auditie voor een rol in een tv-serie, film of desnoods een commercial. Ze hopen allemaal de nieuwe Drew Barrymore, Scarlett Johansson of Daniel Radcliffe te worden: kindsterretjes die ook na hun jeugd een succesvolle carrière hadden. Ze negeren graag het lot van de meeste kindsterren, die zodra ze pubers werden nauwelijks meer rollen kregen, zoals Henry Thomas uit E.T. Die van rehab naar rehab zwierven zoals Lindsay Lohan uit The Parent Trap of zelfs jong stierven als gevolg van drugsmisbruik zoals Corey Haim, bekend van The Lost Boys.

Soms dromen de kinderen zelf van een glanzende carrière maar meestal zijn het hun ouders – vooral hun moeders – die fantaseren over roem en rijkdom. In de pijnlijk eerlijke HBO-documentaire Showbiz Kids zien we hoe de jonge Marc Slater door zijn moeder Melanie van auditie naar acteercoach wordt gesleept. Haar pogingen een voet tussen de deur te krijgen, worden doorspekt met de weinig hoopgevende ervaringen van inmiddels volwassen kindsterren.

Zo vertelt Henry Thomas hoe hij als zevenjarige op de set van E.T. zijn zevenjarige tegenspeler Drew Barrymore ontmoette: “Het eerste wat ze tegen me zei was: ‘In hoeveel films heb je gespeeld?’ Ik zei ‘In eentje’. Waarop zij zei: ‘Zielenpoot, ik heb er al vier gedaan’.” Het succes van E.T. bracht hem weinig geluk: “Ik werd op school gepest, ze noemden me ‘Hollywood’ of ‘E.T.’”

Lolitasyndroom

Het omgekeerde overkwam Wil ­Wheaton na zijn rol in Stand by Me. “Ineens wilden alle neefjes die me vroeger hadden gepest vriendjes met me worden. Sindsdien vertrouw ik niemand meer.” Zijn ouders lieten hem als tiener in slechte horrorfilms spelen om er zelf aan te verdienen. “Ik heb mijn jeugd opgegeven voor acteren en het was niet eens mijn eigen keuze.”

Milla Jovovich werd op haar elfde voor de camera gezet door haar moeder, die in de Sovjet-Unie actrice was maar in de VS als schoonmaakster moest werken. “Ik haatte acteren, ik wilde met poppen spelen,” herinnert Jovovich zich. “En in fotoshoots werd ik opgedirkt als een soort lolita, daar zouden ze nu niet mee wegkomen. Ik dacht dat ik speciaal was en daar maakten oudere mannen misbruik van.”

Dat lolitasyndroom geeft in het #metoo-tijdperk een nare bijsmaak aan de geseksualiseerde rollen die Brooke Shields speelde als twaalfjarig kindhoertje in Pretty Baby en Jodie Foster als de eveneens twaalfjarige tippelaarster in Taxi Driver. Evan Rachel Wood, zelf slachtoffer van seksueel geweld, stelt dat niet alleen meisjes maar ook jongens systematisch worden misbruikt in Hollywood. Ze getuigde in 2018 voor het Amerikaanse Congres om een wet die slachtoffers van seksueel geweld moet beschermen te steunen. Ook zij had als kindsterretje een weinig onbezorgde jeugd: “Als ik wilde spelen kreeg ik te horen: ‘Je krijgt deze kans en dan wil je spelen?’”

Aan het eind van de documentaire zien we Marc Slater met zijn moeder terug naar Orlando gaan zonder dat ze een rol hebben weten te scoren. Maar na het horen van alle ontnuchterende ervaringen van ‘geslaagde’ sterretjes dringt de conclusie zich op dat Marc zo waarschijnlijk beter af is.