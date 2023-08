Deze dansvoorstelling mocht de liedjes van Sting gebruiken: ‘Mijn muziek en de choreografie vloeien naadloos in elkaar over’

In de dansvoorstelling Message in a bottle blijkt de muziek van Sting, een indrukwekkende choreografie en een heftig vluchtelingenverhaal een cocktail die kippenvel oplevert. ‘Vanaf de eerste keer dat ik de voorstelling zag, vond ik het emotioneel,’ zegt Sting zelf.

Het is alsof de stoelen in de Maag Halle in Zürich zijn voorzien van klittenband. De dansvoorstelling Message in a bottle met muziek van Sting en The Police is net afgelopen en het Zwitserse publiek is op deze zomeravond danig onder de indruk. Mensen blijven even zitten, om wat ze net gezien hebben in te laten dalen.

Natuurlijk, er wordt ook luid geapplaudisseerd voor de groep dansers die net weergaloze choreografieën heeft laten zien. Maar bij de doorgaans stoïcijnse Zwitsers zijn ook heel andere emoties zichtbaar, zodra het zaallicht op volle kracht aangaat. De combinatie van het indrukwekkende verhaal van de voorstelling over de vluchtelingenproblematiek met breekbare versies van 28 nummers van Sting en The Police blijkt een cocktail die kippenvel losmaakt. Niet alleen bij het publiek overigens, ook bij de betrokken artiesten.

Vanuit Klagenfurt meldt Gordon Matthew Thomas Sumner – beter bekend als Sting – zich aan de telefoon. In die Oostenrijkse stad geeft hij deze avond een groot concert, maar hij praat eerst graag over de voorstelling Message in a bottle. “Vanaf de eerste keer dat ik de voorstelling zag, bij een vroege repetitie, vond ik het emotioneel. En ik heb de show inmiddels heel wat keren gezien, maar het effect is telkens hetzelfde.”

Filmregistratie in de maak

“Bedenk: deze man luistert al zijn hele leven naar zijn eigen muziek. Maar nog nooit heeft hij zijn muziek gezién, tot deze voorstelling,” zegt choreografe Kate Prince via een videoverbinding vanuit haar Londense woning. Prince (49), oprichter en artistiek leider van het internationale dansgezelschap ZooNation, is al lang groot fan van Sting en The Police. Op haar trouwfeest, een paar jaar geleden, danste ze met haar kersverse echtgenoot op Walking on the Moon. “En tijdens onze huwelijksreis luisterden we er natuurlijk weer naar. Ik zei tegen mijn man dat ik dolgraag eens een voorstelling zou maken met muziek van Sting en The Police. Waarop hij zei: dan doe je dat toch?’”

Dat is Message in a bottle geworden, bejubeld in de Britse pers, een filmregistratie is in de maak en vanaf begin november te zien in Nederlandse theaters. Een verhaal over een familie, op de vlucht en verscheurd door een burgeroorlog in hun land, waardoor sommige nummers van Sting en The Police een totaal andere betekenis krijgen. Don’t stand so close to me bijvoorbeeld, dat eigenlijk draait om de relatie tussen leraar en leerling, maar in deze voorstelling een compleet andere lading krijgt.

Sting: “Mijn muziek en de choreografie van Kate vloeien naadloos in elkaar over. Dat proces intrigeert me enorm.” Prince: “Al die extra dimensies zaten al in de poëtische teksten van Sting. Hij schrijft niet echt simpele liefdesliedjes.” Sting: “Je kunt die nummers wel kennen, maar de extra dimensie neem je na deze voorstelling mee naar huis.”

Op audiëntie

Voordat Prince toestemming kreeg van Sting, ging ze bij hem op audiëntie, in een hotellobby. “De zenuwen gierden door m’n keel toen ik Sting en zijn manager ontmoette. Ik ben nog nooit zo gespannen geweest. En ook al houd je jezelf voor: kom op Kate, het is ook maar een mens, wees gewoon jezelf, toch staat het zweet in je handen en klopt je hart drie keer sneller.”

“Gelukkig bleek Sting zo’n aardig, open en begripvol mens dat mijn zenuwen op slag verdwenen. Het idee sprak hem zeer aan en hij stemde toe. Bovendien nam hij later een aantal nummers van The Police, zoals Every breath you take, opnieuw op, speciaal voor deze show.”

Van veel solomateriaal van Sting kregen Prince en haar team de originele studio-opnamen. Mooi verhaal: “Bij Brand new day speelt Stevie Wonder mondharmonica. We hebben al het andere uitgezet, zodat alleen zijn solo overbleef. Zo mooi! Die mondharmonica laten we in onze voorstelling nadrukkelijk terugkomen.”

Dansers

Brand new day is één van de eerste van bijna dertig nummers waar op wordt gedanst, maar direct is het samenspel tussen mondharmonica, teksten en stem van Sting en de dansers op het podium bijzonder. Oók voor de veertien dansers. Prince en haar team ontvingen er ongeveer 800 op auditie voor deze show. De Nederlandse Jessey Stol (25) werd geselecteerd.

“De scène dat we met een boot vluchten voor het geweld, dat is elke voorstelling opnieuw een shock,” zegt Stol na de voorstelling in Zürich. Ze doorliep vier auditierondes. “In de derde ronde werd gezegd: stel, er gebeurt iets heftigs in je land en jij moet vluchten. Hoe breng je dat dan over, in freestyle dans? Dus daar werd wel op gelet, of dat lukte. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik vijf jaar was, dat gevoel probeer ik op te roepen tijdens de voorstelling.”

Prince: “Ik vind het moeilijk om op audities van specifieke dansers in te gaan, maar over het algemeen kan ik zeggen dat ik kijk of ze vrij dansen. En of ze iets met me doen. Dat kan nog heel klein zijn, maar als dat tijdens een auditie al lukt, gaat het tijdens de voorstelling zeker werken.” Sting, vanuit Oostenrijk: “Het is zo’n indrukwekkend geheel geworden, ik vind het echt eervol dat mijn muziek er een rol in speelt.”