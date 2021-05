Deze culturele instellingen zijn tijdelijk buiten gebruik

Dirk Kome wil dat gemis en die leegte tonen door 57 culturele instellingen vast te leggen op het moment dat er anders een optreden, voorstelling of ­tentoonstelling te zien zou zijn geweest. Musea, podia, theaters en bioscopen; wereldberoemde plekken als het Concertgebouw, het Stedelijk Museum en de Stadsschouwburg, maar ook kleinere, zoals de OCCII, Lab 111 en het Tassen­museum. De serie laat de grote diversiteit van culturele instellingen en activiteiten zien en roept vragen op als: wat is een ­culturele instelling, wanneer is die cruciaal en welke verdienen ondersteuning?

Anne Frank Huis. Beeld Dirk Kome

Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover. Beeld Dirk Kome

Het Hem, met het werk ‘Autoscopy’ van Jan Steenman. Beeld Dirk Kome