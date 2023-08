Deze albums neemt zangeres Malu mee naar een onbewoond eiland

Marloes van Doorn

1. Miles Davis: Kind of Blue (1959)

“De plaat die ik het meest heb gehoord in mijn leven, hij werd vroeger thuis heel veel gedraaid. Ik kan alle solo’s meezingen en hij gaat nooit vervelen. Je hoort wel eens mensen zeggen dat ze Kind of Blue overrated vinden, maar het is mijn favoriete plaat aller tijden.”

2. L’Impératrice: Tako Tsubo (2021)

“Frans en een heel grote invloed op de richting die we met Malu zijn ingeslagen: van dreampop toch wat meer naar de discopop. Ik heb ze twee keer live gehoord, de laatste keer was in Paradiso. Na afloop van de tour noemden ze op Instagram het publiek in Amsterdam het meest enthousiast.”

3. Louis van Dijk/Rogier van Otterloo: Collage (1980)

“Ik houd erg van componist en arrangeur Rogier van Otterloo. Mijn moeder, die eerste violist van het Concertgebouworkest is, heeft hem nog gekend. Zijn soundtrack voor de film Turks Fruit is prachtig, maar ik kies deze elpee omdat er ook een tranentrekker mee moet. Van Otterloo’s arrangementen zijn zo mooi dat ik me zorgen over mezelf zou gaan maken als ik er geen tranen van in mijn ogen kreeg.”

4. Ella Fitzgerald & Louis Armstrong: The Complete Ella & Louis on Verve (1997)

“Dit is jazz waar ik echt altijd naar kan luisteren, in de regen of in de zon, in de auto of op de fiets. Ik krijg er altijd een goede bui van.”

5. The Beatles: Magical Mystery Tour (1967)

“Zij zijn bij ons in de familie ook echt een begrip. Ik ken alles van ze, maar hier staan hun volgens mij allermooiste liedjes op. Ik treed in herhaling, maar ook deze muziek gaat nooit vervelen. In Strawberry Fields Forever hoor ik telkens weer iets nieuws.”