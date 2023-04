Deze albums neemt zanger en rapper Maydien mee naar een onbewoond eiland

Van zanger en rapper Maydien (37) verscheen het album Life is so balanced, even when we are not. Naar een onbewoond eiland neemt hij deze albums mee.

1. Kanye West: The College Dropout (2004)

“Mijn favoriete album aller tijden. Mijn nummer 1, by far. In de tijd dat het uitkwam had je vooral gangstarap: Dr. Dre, Eminem, 50 Cent. Kanye klonk anders, soulvoller. En zijn muziek zat vol toffe samples.”

2. Anderson Paak: Malibu (2016)

“Als het gaat om r&b en hiphop de vetste plaat van de afgelopen tien jaar. Ik ben privileged: ik heb in zijn voorprogramma gestaan. Mensen zeggen dat mijn muziek op die van hem lijkt, maar ik klink al zeker tien jaar zo: soulvol, met een kraakstem.”

3. D’Angelo: Voodoo (2000)

“Ja, als Kanye en Anderson mee gaan naar dat eiland, dan moet D’Angelo natuurlijk ook mee. Voodoo heb ik al zo vaak gehoord, maar het album gaat nooit vervelen. Een donkere kamer, een kaars en die plaat: dan ben je klaar.”

4. Kaytranada: 99.9 % (2016)

“Zijn muziek klinkt als: Anderson Paak meets Daft Punk. Ook soulvol, maar dan elektronisch. Beetje house-achtig. Voor als ik een dansje wil doen of energie nodig heb.”

5. Maydien: Life is so balanced, even when we are not (2023)

“Ik zal het uitleggen. Ik was een keer naar een optreden van de hiphopgroep Slum Village in Keulen. Na afloop raakte in gesprek met ze en vertelde ik dat ik ook muziek maak. “Heb je wat van jezelf bij je?” Nou, nee. Vonden ze heel gek. Gelukkig had ik in mijn auto een cd’tje liggen. Tip van Slum Village: zorg dat je als artiest altijd je eigen muziek bij je hebt.’ Nou, bij deze.”

Maydien treedt zaterdag tijdens Record Store Day om 10.00 uur op bij Concerto