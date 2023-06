Deze albums neemt Thijs Boontjes mee naar een onbewoond eiland

Thijs Boontjes Beeld Jakob van Vliet

1. Nina Simone: Emergency ward! (1972)

“De hele A-kant is gevuld met een bijna 19 minuten durende bewerking van George Harrisons My sweet Lord. Op de B-kant staat onder meer – en daar gaat het me om – een cover van Isn’t it a pity, ook van Harrison. Het nummer, dat in haar versie is bedoeld als aanklacht tegen de Vietnamoorlog, werd in de studio opgenomen, maar heeft echt een livegevoel.”

2. Fabrizio De André: Volume I (1967)

“Mijn favoriete Italiaanse artiest. Hij heeft een prachtige, donkere stem, niet normaal. Hij heeft ook heel goede teksten, zeg ik met mijn vakantie-Italiaans. Ik ben gek op Italië. Misschien staat er op het eiland wel ergens een basilicumplantje. Als ik daar dan een blaadje van in mijn mond steek en naar deze muziek luister, waan ik me een beetje daar.”

3. Nick Cave and the Bad Seeds: Push the sky away (2013)

“Hoe lang blijf ik eigenlijk op dat eiland, mijn hele leven? Dan moet Cave mee, daar kan ik naar blijven luisteren.”

4. Dvorák, Brussels Philharmonic: Symphony No. 9 ‘New world’ (2012)

“Klassieke muziek, maar dan niet zo hoogdravend. Gewoon mooi. Het is heel mooi opgenomen, echt hifi: het is of het orkest om je heen zit. Op dit album staan ook Dvoráks Slavische dansen: opgewekt, diep, krachtig. Een van die stukken heeft wel drie jaar in mijn hoofd gezeten.”

5. Randy Newman: Sail away (1972)

“Alleen maar goede liedjes, waaronder klassiekers als Lonely at the top en You can leave your hat on. De teksten zijn geweldig, en ik houd ook erg van zijn pianospel, waar je het zuiden van de Verenigde Staten in terughoort.”