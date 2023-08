Deze albums neemt Ralph Mulder van Alamo Race Track mee naar een onbewoond eiland

Ralph Mulder.

1. Television: Marquee Moon (1977)

“Ken ik sinds 2000. Iemand zei in een interview dat dit zo’n goede plaat is. Na één keer luisteren was ik verkocht. Heldere gitaren, die helemaal in elkaar zijn verweven. Spannende ritmes. En dan die scherpe stem van Tom Verlaine. Zó goed, zó fris. Ik luister hier al 23 jaar minimaal één keer per maand naar.”

2. Thin Lizzy: Jailbreak (1976)

“Om op het eiland luchtgitaar bij te spelen. Het is hardrock, behoorlijk virtuoos, maar ook heel luchtig. Phil heeft een geweldige stem, maar zingt bijna achteloos, alsof het hem geen enkele moeite kost. Zo spelen ook de twee gitaristen van de groep. Op YouTube staan geweldige filmpjes waarop ze zo quasinonchalant van die dubbele solo’s staan te spelen. Ik word vrolijk van deze muziek.”

3. Fairport Convention: Liege & Lief (1969)

“Ik ken dit album pas een jaar. Ik dacht altijd dat Fairport Convention een soort Lord of the Ringsachtige muziek maakte, maar het is prachtige folkrock. Zangeres Sandy Denny zingt prachtig en Richard Thompson is de gitarist die ik zelf zou willen zijn.”

4. Metallica: Ride the Lightning (1984)

“Muziek uit mijn vormende jaren. In de brugklas wisselden we bandjes uit met onze favoriete muziek, vooral metal en hiphop. De eerste twee albums van Metallica zijn fantastische trashmetalplaten. Heel indrukwekkend vind ik de massaliteit van de muziek, het lijkt wel een orkaan die over je heen dendert.”

5. Gang Starr: Daily Operation (1992)

“Ook leren kennen in die middelbareschooltijd. Met van die raps over misdaad en drugs heb ik niet veel. Dit is echte jaren 90-hiphop. De teksten zijn intelligent, in de muziek zitten goede samples uit de soul en rhythm and blues. Het is heel gelaagde hiphop.”