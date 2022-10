Deze albums neemt dj Frank van der Lende mee naar een onbewoond eiland

Frank van der Lende. Beeld ANP

1. Kings of Leon: Because of the Times (2007)

“Hier heb ik veel naar geluisterd toen ik net uit huis was en begon bij BNN University. En nog altijd als ik effe niet weet wat ik wil horen, zet ik dit album op. Dit zit muzikaal zó goed in elkaar. Luister naar het openingsnummer Knocked Up, dat zo lekker is uitgesmeerd en heel langzaam op gang komt.”

2. Fleetwood Mac: Rumours (1977)

“Bijna alles hiervan is ook op single verschenen, zeker drie kwart van de wereldbevolking kent deze muziek. Elk liedje is goed en raak, zo ontiegelijk knap. Ik ben heel erg fan, ik heb ze ook twee keer live gezien, in de Ziggo Dome zelfs in de originele bezetting.”

3. Goldband: Betaalbare Romantiek (2021)

“Misschien dat, als je me over een jaar nog eens vraagt, dit album al niet meer op mijn lijstje staat, maar ik wil er ook iets in dat echt van nu is. Goldband is de Jeugd van Tegenwoordig van deze tijd. De Jeugd was cool en een beetje cynisch. Dat zit er bij Goldband soms ook in, maar die jongens durven zich ook heel kwetsbaar op te stellen en dat is weer erg van nu.”

4. The Beatles: 1 (2000)

“Mijn absoluut meest beluisterde cd, met al hun nummer 1-hits. Ik pikte hem ooit van mijn vader en heb hem zo vaak gedraaid dat ik hem echt helemaal uit mijn hoofd ken. Als het ene liedje is afgelopen, begin ik vanzelf het volgende te zingen.”

5. Anderson Paak: Malibu (2016)

“Ik houd ook veel van soul. Dit album moet mee naar het eiland omdat ik weet dat het me nooit zal vervelen. Die stem! Anderson Paak lijkt me ook echt een leuke gast, iemand met zelfspot.”