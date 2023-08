Deze albums neemt dansleraar en auteur Henk Bakboord mee naar een onbewoond eiland

Henk Bakboord. Beeld Privebeeld

1. Diverse artiesten: 20 Top Speed Hits (1974)

“De eerste plaat die ik kocht. Ik was twaalf jaar oud, TopPop was mijn referentiekader. Ik heb me nooit vastgelegd op één genre. Op dit album staat alles door elkaar: The Three Degrees, George Baker, Golden Earring, Elton John. Er staat ook een nummer van BZN op, dat toen nog een rockband was.”

2. Diverse artiesten: Wild Style Original Soundtrack (1983)

“Begin jaren tachtig was ik met domme dingen bezig. De hiphopfilm Wild Style zette me op een ander spoor. Ik zag jongeren in New York die ook in een rotsituatie zaten, maar daar op een creatieve manier uiting aan gaven. Ze rapten, maakten graffiti, deden aan breakdance. Heel inspirerend.”

3. DJ Marcello & DJ Jean: iT - The 4th Album (1995)

“In de jaren negentig kwam ik terecht in de kinky scene. Ik schreef er het boek Billenkoek over. Tijdens het schrijfproces had ik onafgebroken dit album met muziek van toen uit de iT opstaan. Als een tijdmachine bracht het me dertig jaar terug. Het koningsnummer is I’m ready, van Size 9.

4. Count Basic: The Remix Hit Collection, Vol. 1 (1996)

“Na die wilde tijden werd ik rustiger, ook wat betreft mijn muzikale voorkeuren. Ik ging luisteren naar triphop, lounge, jazzy dingen. Het kwam allemaal samen in de muziek van Count Basic.”

5. Prince: elk willekeurig album

“Funk, rock, soul, pop, dance; hij maakte het allemaal. Wat een genie! Prince bespeelde 27 instrumenten en kon geweldig zingen. Maar ik bewonder hem vooral ook als danser. Ik heb op dat gebied veel van hem gejat: dansjes die ik nog altijd doe.”