Deze ADE-feestjes mag je niet missen volgens Reinier Zonneveld

Reinier Zonneveld draait tijdens ADE 12 uur lang live. Beeld Cooper Seykens

Awakenings x Charlotte de Witte presents KNTXT

“Naar mijn idee lag techno een tijdje stil, maar de laatste tijd zijn er veel nieuwe, opkomende artiesten bijgekomen zoals Charlotte de Witte. Haar sets zorgen voor een goede vibe: ze geeft energie en haar platenkeuze is heel gevarieerd. Hard, maar niet te duister, zodat het niet depressief wordt. Monoloc draait tijdens die avond een live-set. Er zijn weinig mensen die live gaan tijdens Awakenings, dus ik ben heel benieuwd hoe dat in de Gashouder, toch wel de technotempel, gaat zijn.”

Woensdag 16 oktober, 22.00-08.00 uur, Gashouder

DGTL x Bonobo presents Outlier

“De meeste mensen sluiten hun ADE op zaterdag of zondag af. Na al dat stevige doordeweeks, zou ik het zelf wel lekker vinden om af te sluiten met Bonobo. De melodieën in zijn tracks vind ik heel vet: niet te plat, maar tegelijkertijd wel zeer catchy. Dat hoor je niet vaak. Zo zie ik David August ook: melodieën die blijven hangen, maar wel met diepgang en meerdere lagen.”

Zaterdag 19 oktober, 22.00-07.00 uur, NDSM-loods

Pan-Pot presents Second State

“Toen ik een jaar of tien geleden zelf nog in het publiek stond, heb ik Pan-Pot vaak gezien. Een duo dat altijd een sterke set neerzet: op Ibiza soms meer techhouse, in een donkere club keihard snoeien. Ze leveren in ieder geval altijd kwaliteit. Die woensdagavond staat ook een Italiaanse dj op het programma: Anfisa Letyago. Zij is het afgelopen jaar aan het opkomen en heeft een aantal interessante tracks uitgebracht. Wie weet kan ik haar nog strikken voor een plaat op mijn eigen label Filth On Acid.”

Woensdag 16 oktober, 23.00-07.00 uur, de Marktkantine

Cocoon x Loveland

“Loveland heeft altijd een goede line-up, maar mijn favoriet tijdens ADE is die met Sven Väth. Hij zet altijd meesterlijke sets neer op vinyl. Ik ken geen een dj die dat on stage zo strak kan. Je hebt namelijk altijd, zeker op een grote stage tijdens een festival, te maken met trillingen. Daardoor is het moeilijk om een plaat er strak in te krijgen, maar deze oude baas lukt dat altijd. Daarbij heb je nog Stephan Bodzin: hij heeft zoveel klassiekers uitgebracht, dat je bijna naar een concert gaat als hij live draait.”

Zaterdag 19 oktober, 22.00-06.30 uur, Warehouse Houthavens

Audio Obscura x Tale of Us

“The Loft is een heel vette locatie. Als je daar, in de A’DAM Toren de zon ziet opkomen of ondergaan, dat is wel echt een ding. Zaterdagavond staat daar Tale of Us: voor mij de ideale aftermuziek na een weekje feesten. Doordeweeks hou ik, als ik vol energie zit, wel van knallen. Maar op een gegeven moment ben je moe en wil je iets anders horen. Lekkere muziek, met mooie gelaagdheid en hypnotiserende grooves, waarin je je kunt verliezen. Daar is Tale of Us ideaal voor.”

Zaterdag 19 oktober, 15.00-23.00 uur, The Loft, A’DAM Toren