Deze 5 platen neemt zangeres Janne Schra mee naar een onbewoond eiland

Janne Schra.

1. Bonnie Raitt: Give It Up (1972)

“De Amerikaanse zangeres en gitariste. Het is een beetje blues en ze klinkt hier veel eerlijker en directer dan op de platen die ze vanaf de jaren tachtig opnam. Ik heb haar een keer backstage ontmoet op North Sea. Een ongemakkelijke ontmoeting was dat, zo van: ‘Oh, ik ben al heel lang fan van u.’ Bij haar optreden stond er in de coulissen een man recht voor me, heel irritant. Dat bleek Sting te zijn.”

2. Jefferson Airplane: Surrealistic Pillow (1967)

“Vooral vanwege de nummers White Rabbit en Somebody to Love. De rest van dit album ken ik nauwelijks, maar op het eiland kan ik me er in verdiepen. Grace Slick is een geweldige zangeres. Ik heb haar autobiografie gelezen: het is het verhaal van een doorgerookte oma, ze heeft een heel ruig leven gehad.”

3. Alabaster DePlume: Peach (2015)

“Hij is van alles, waaronder saxofonist. De muziek is luchtig en jazzy, maar je kunt er echt in verdwijnen. Je maakt een reis, nou ja, meer een trip eigenlijk.”

4. Donny Hathaway: Live (1972)

“Hier vind ik vooral Jealous Guy mooi, compleet anders dan het origineel van John Lennon. Hathaway is een echte soulzanger, maar hij zingt met een heel bijzondere timing: heel lui, maar spot on.”

5. Nina Simone: Little Girl Blue (1959)

“Over timing gesproken. Je weet nooit wanneer ze als ze zangeres inzet. Toen ik net begon en niets van jazz snapte, zei een zanglerares: ‘Jazz is gewoon heel lang wachten tot je de volgende zin zingt,’ haha. Ik vind Nina Simone als pianist ook heel bijzonder. In de solo in Love Me Or Leave hoor je haar klassieke achtergrond.”