Deze 5 platen neemt muziekexpert Tom Steenbergen mee naar een onbewoond eiland

Tom Steenbergen (74) werkte lang in de muziekindustrie. Hij schreef het boek Folkpioniers. Deze vijf albums neemt hij mee naar een onbewoond eiland.

1. Bob Dylan: Blonde on Blonde (1966)

“Ik was 17 toen dit album uitkwam. Met zijn eerdere, akoestische werk had ik niet zo veel, maar Blonde on Blonde, met elektrische muziek, maakte ongelooflijk indruk op me. Dylan was voor mij de discipel van de nieuwe muziek.”

2. Beach Boys: Pet Sounds (1966)

“Ik werd op de HBS uitgelachen omdat ik dit album had gekocht. Iedereen hield van blues en de Beach Boys waren oude koek. Wat mijn klasgenoten niet wisten, was dat de groep op Pet Sounds heel andere, veel serieuzere muziek maakte dan de vrolijke surfliedjes waarmee de Beach Boys bekend waren geworden.”

3. Jimi Hendrix: Electric Ladyland (1968)

“Mijn originele exemplaar heb ik niet meer, dat is kromgetrokken in de zon. Ik heb hier de elpee voor me die ik als labelmanager van Polydor in Nederland heb laten heruitbrengen. Miljoenen keren heb ik dit album gehoord, maar ik ben er nog altijd niet klaar mee. Er is na Hendrix nooit meer een gitarist opgestaan als hij.”

4. Beatles: Abbey Road (1969)

“Ook een groep die ik vanaf het begin heb gevolgd. Ik heb in 1964 nog in zo’n kraagloos Beatlesjasje gelopen. Net als alle platen die ik uitkies, is Abbey Road echt één geheel. Ik vind het heel irritant als ik er op Spotify een los nummer van hoor. Als ik één nummer van Abbey Road hoor, wil ik ook het volgende horen, en het volgende...”

5. Fotheringay: Fotheringay (1970)

“In 1970 was ik steward op Kralingen, het eerste grote popfestival van Nederland. Fotheringay speelde daar ook, maar ik heb ze gemist. Ik kende de groep toen ook nog niet. Fotheringay is de folkgroep die zangeres Sandy Denny oprichtte na haar vertrek uit Fairport Convention. Dit is een van de mooiste folkplaten die ik ken.”