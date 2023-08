Dertig soorten tulpenblaadjes in een boot

Tulip Palepai, navigating the river of the world Sinds 2017 Kunstenaar Jennifer Tee Waar Metrostation Centraal Station

In haar collages, sculpturen en performances werkt Jennifer Tee vaak met lokale materialen die iets zeggen over de identiteit van een plek. Zo gebruikte ze eerder Chinese bamboe, klei uit Brooklyn en Braziliaanse cacao. Toen ze zocht naar een grondstof voor een kunstwerk in het Centraal Station, poort tussen wereld en stad, was de keuze voor tulpenblaadjes een voor de hand liggende. Op dit station komen de meeste toeristen vanaf Schiphol aan in Amsterdam. Bij helder weer hebben ze vanuit het vliegtuig de bollenvelden gezien: een landschap als een lappendeken dat vergeleken kan worden met schilderijen van Mondriaan.

Tulip Palepai; navigating the river of the world, Jennifer Tee, Metro Centraal Station Beeld Mariet Dingemans

In eerste instantie dacht Tee voor haar werk langs dezelfde abstracte lijnen als Mondriaan, maar ze “miste verhaal”. Tijdens haar research stuitte bij toeval op Palepai, zogenoemde ‘scheepskleden’ uit Zuid-Sumatra. Ze werden gemaakt en gebruikt in vissersdorpen die rijk waren geworden met de handel in peper. De bewoners onderhielden al vroeg contacten met Arabieren, Portugezen en Nederlanders.

De Palepai-cultuur hield abrupt op te bestaan toen in 1883 de vulkaan Krakatau uitbarstte en daarmee is veel kennis verloren gegaan. Maar dat biedt ruimte om in de lokale mythologie ook verhalen en beelden van elders te lezen. De Ark van Noach bijvoorbeeld of de oud-Griekse rivier Styx. In de ornamenteel gekrulde boegspriet van de prauwen kun je zelfs de grachtengordel van Amsterdam zien.

Zelfgebouwde droogkast

Aan de realisering van Tulip Palepai, navigating the river of the world ging een stevig onderzoekstraject vooraf. Tee begon bij de Keukenhof om daarna kaskwekers in de bollenstreek af te lopen. Ook nam ze contact op met de Hortus Bulborum in Limmen, waar ze alle bloembolsoorten verzamelen die sinds de zestiende eeuw in Nederland voorkomen. In een zelfgebouwde droogkast testte ze de blaadjes van tientallen tulpensoorten op kleurvastheid en vorm. Er bleven uiteindelijk dertig soorten over.

Tee selecteerde de bloemen op tint, vorm en afmeting. De kleine blaadjes zijn gebruikt voor details, de mensfiguren bijvoorbeeld. De iets grotere zie je terug in het water. Het resultaat ziet er een beetje pixelachtig uit, vergelijkbaar met het weefsel van de oorspronkelijke Palepai.

De collages gingen door een scanner met heel hoge resolutie om vervolgens fotografisch op glas te worden geprint. Het origineel werd drie maanden lang tentoongesteld in het Rijksmuseum, een plek met veel tulpentekeningen maar ook objecten die doen denken aan kolonialisme en slavernij. Wie dat wil, kan in Tee’s Palepai verwijzingen hiernaar vinden. De door bootvorm omsloten figuren doen bijvoorbeeld denken aan de schepen die voeren van Ghana naar de nieuwe wereld met gekidnapte Afrikanen als handelswaar in het ruim.

Edo Dijksterhuis