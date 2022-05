Derksen stak zijn middelvinger op naar de wokegemeenschap

Johan Derksen in de aflevering van Vandaag Inside op 16 mei 2022. Beeld SBS6

Johan Derksen had maar één gebaar voor al die politiek correcte mensen die verontwaardigd waren omdat hij had verteld dat hij een keer een kaars in de vagina van een bewusteloze vrouw had gestoken: ‘deze!’ En daar ging de middelvinger de lucht in.

Kijk eens eventjes wie er weer terug is, dacht Lips. Die ging van zijn hart geen moordkuil maken. Hij haalde uit naar die ‘hysterische dames’, rekende af met ‘hypocriete talkshowmensen’ en zei nog maar eens dat de ‘wokegemeenschap’ er in kon zakken. En Sigrid Kaag vond ie een ‘smerige, arrogante trut’.

Zoete wraak. Wie dacht dat ze van hem af waren had het mooi mis, zei hij getergd. Ze hadden hem ‘geprobeerd te vernietigen’, maar, zo had Derksen de afgelopen weken geleerd: “Het deel van de samenleving dat voor ons is, is veel groter dan het deel dat tegen ons is.”

Heleen van Royen zat ook nog aan tafel en wees er fijntjes op dat ‘iedereen een andere seksuele moraal’ heeft. Precies, en was die vrouw van die kaars gevraagd wat ze er eigenlijk van had gevonden? Daarom.

En zo werd een verhaal over verkrachting teruggebracht tot een kwestie over seksuele moraal, en was de ophef erover niets meer geweest dan hypocriet gelul. Het werkelijke slachtoffer was Johan Derksen, maar die was herrezen uit zijn as, en zat zelfverzekerder dan ooit in zijn zetel. Had ie trouwens al gezegd dat hij de Talpadirectie ook maar een stelletje lamlullen vond? Zo niet, dan bij deze.

Lips zag het aan, en vroeg zich af of nihilisme ook een eindpunt kent. Of de onpeilbare diepte ook een bodem heeft. En wat we overhouden, als alles uiteindelijk oplost in het grote niets. Grote filosofische vragen, maar gelukkig ging het bij VI alweer over de ontslagen trainer van Heracles.

