Derksen, Genee en Van der Gijp gaan dagelijkse talkshow doen

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Beeld ANP Kippa

Er was de Talpabazen veel aan gelegen om Johan Derksen binnenboord te houden. John de Mol legde een bom onder de toekomst van de mannen van Veronica Inside. Hij zou hebben gesteld: “Jullie gaan met zijn drieën dit dagelijkse programma doen of de stekker gaat eruit,” melden ingewijden. Derksen en Gijp waren vrij snel akkoord en vrijdag kwam ook Genee over de brug.

De nieuwe dagelijkse show zal vanaf januari 2022 elke werkdag te zien zijn op SBS 6 tussen 21.30 en 22.30 uur. Daardoor ontstaat wel de gekke situatie dat het drietal recht tegenover de uitzendingen van het voetbal op Veronica komen te staan. Hélène Hendriks neemt daar het stokje over van Genee. Wat er met de radioshow van Genee gebeurt, is nog onduidelijk.

Ook de aflopende contracten van Genee en Gijp bij Talpa worden met twee jaar verlengd tot 2024.