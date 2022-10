Derk Bolt zat redeloos, radeloos en reddeloos aan de talkshowtafel

Derk Bolt bij Khalid en Sophie. Beeld BNN VARA

Spoorloos-presentator Derk Bolt had ‘geheel tegen zijn gewoonte in’ besloten dat hij zijn mond zou houden over de rel die was losgebarsten over zijn programma. ‘Beter voor iedereen,’ liet hij optekenen door journalisten die hem vroegen hoe het mogelijk was dat minstens twee mensen in Colombia gekoppeld waren aan de verkeerde familieleden, zoals Kees van der Spek had beweerd. Toch zat hij woensdagavond aan tafel bij Khalid en Sophie. Het pakte dramatisch uit. Zelden zag Lips een talkshowgesprek zo gruwelijk ontsporen.

Khalid Kasem wilde antwoorden van Bolt. Hoe kon het zo zijn misgegaan? En hoe kon die fixer, de man ter plekke die al jarenlang voor Spoorloos werkte, de kluit zo belazerd hebben? Dat liet Bolt zich niet aanleunen. Ja, het was heel erg dat er kennelijk iets was misgegaan, maar als je zo lang een programma maakt, is er nu eenmaal een foutmarge, vond hij. “Bovendien,” zei de presentator met stemverheffing en een tikje teveel zelfmedelijden, “wat ga ik eraan doen?”

De lijn in het gesprek was al ver te zoeken toen Wouke van Scherrenburg in stelling werd gebracht. Die vond dat Bolt wel een toontje lager mocht zingen en wat meer berouw kon tonen. “Wat wil je nou dat ik ga zeggen?” riep de inmiddels redeloze, radeloze en reddeloze Bolt door de studio.

In de kakofonie die uitbrak merkte Kasem, wiens toonhoogte ook een octaaf was gestegen, niet op dat Bolt zei dat hij de bewuste fixer die dag nog telefonisch gesproken had, toch geen detail. Inmiddels was met Bolt geen land meer te bezeilen. “Er wordt van alle kanten op ons ingehakt,” zei hij wanhopig, “laat ook maar zitten.” Hij had gelijk gekregen: het was inderdaad voor iedereen beter geweest als hij zijn mond had gehouden.

