Dennis Thomas (1951-2021) was de cool cat van Kool & The Gang

Dennis Thomas tijdens een optreden in 2014. Beeld EPA

Hij was er vanaf het begin bij. Samen met zes schoolvrienden uit New Jersey richtte Dennis Thomas al in 1964 een funkband op waarin hij saxofonist en percussionist werd. De tieners vernoemden hun groep naar de flamboyante bassist, Robert Bell, die als bijnaam ‘Kool’ had. Aanvankelijk heette de groep Kool & The Flames. Maar omdat ook de begeleidingsband van James Brown The Flames heette werd het in 1969 Kool & The Gang.

Waar de line-up van de groep door de jaren heen flink wisselde, bleef Thomas altijd aan de zijde van ‘Kool’ spelen. Hij werd master of ceremony en praatte in die rol de hits van de groep aan elkaar op het podium. Dat werden er in de loop van de jaren 70 en 80 steeds meer.

Celebration, Ladies Night, Get Down on it en Jungle Boogie; bijna altijd was de muziek van Kool & The Gang toegesneden op het vervolmaken van een feestelijke avond. Kool & The Gang zag de discostroming halverwege de jaren 70 opkomen en stuurde zijn muziek van de oorspronkelijke mix van soul en jazz naadloos door richting de lichtgevende tegels van de dansvloer. Thomas schreef mee aan alle hits en won met de band twee Grammy’s.

Vaarweloptreden

Zaterdag overleed hij op 70-jarige leeftijd. Volgens de leden van het nog altijd actieve Kool & The Gang gebeurde dit ‘vredig in zijn slaap’. In een statement op Facebook schrijven de bandleden – Robert ‘Kool’ Bell is nog steeds de frontman van de groep, zijn broer Ronald overleed vorig jaar – dat Thomas een typische cool cat was, die hield van hippe kleding en hoeden. Niet voor niets overzag hij ook de styling van de groep.

Thomas maakte in 1998 een drama mee toen een van zijn vier kinderen, dochter Michelle, op 30-jarige leeftijd aan kanker overleed. Michelle Thomas was actrice in populaire tv-series als The Cosby Show en Family Matters.

Dennis Thomas bleef niettemin optreden. Zijn laatste show als onderdeel van zijn levenswerk was op 4 juli in de Hollywood Bowl in Los Angeles. ‘Helaas is dit zijn vaarweloptreden met de band gebleken,’ schrijft de groep.