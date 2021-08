Denkend aan Holland is zo traag dat het begint te jeuken

Sprongen André van Duin en Janny van der Heijden nou over de haai heen, dacht Lips, terwijl het presentatieduo van Denkend aan Holland op een fietssup door het Zaanse waterland trapte.

Jumping the shark noemen Amerikanen het moment dat een televisieserie over zijn hoogtepunt heen is. De uitdrukking verwijst naar de aflevering van Happy Days waarin Fonzie op waterski’s over een haai springt. Fans van het eerste uur vonden deze scène zo ongeloofwaardig en over de top dat ze massaal afhaakten. Sindsdien is jumping the shark een begrip onder tv- en filmrecensenten.

Denkend aan Holland begon maandag aan het derde seizoen, het concept is ongewijzigd: Van Duin en Van der Heijden tuffen in een bootje over brede rivieren – of nauwe slootjes – traag door oneindig laagland. Ze drinken koffie, keuvelen wat, zwaaien naar voorbijgangers en gaan af en toe aan wal voor een bezienswaardigheid zoals een oude sluis, een historische molen of een ambachtelijke worstfabriek. Slow television in optima forma: er gebeurt weinig tot niets, maar kijkt heerlijk weg.

En toch begon het bij Lips bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen een klein beetje te jeuken. De flauwe grapjes van Van Duin over het figuur van Van der Heijden, het voorspelbare gebabbel over de sterkte van de koffie, de tuttige excursies: het was vooral meer van hetzelfde, en niet altijd leuker dan wat eerder al te zien was geweest. Ook de onvermijdelijke dronebeelden van het Hollandse polderlandschap kon Lips inmiddels uittekenen.

Feitelijk had Omroep Max kunnen volstaan met het uitzenden van oude afleveringen. Geen kijker die het zou merken, het had Van Duin en Van der Heijden een ongemakkelijk tochtje op een sup bespaard.

Overigens is het knap lastig om met een sup over een haai te springen, maar dat geheel terzijde.

