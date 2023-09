Denise de Boer wordt zakelijk directeur ITA, volledige leiding nu vernieuwd

Met de aanstelling van Denise de Boer is in ongeveer anderhalf jaar tijd de leiding van ITA volledig vernieuwd. Beeld Erwin Budding

De Boer (1984) is momenteel kwartiermaker van het nog op te richten Kunstmuseum Flevoland (werktitel M.) in Almere. Daarvóór was zij 5 jaar zakelijk adjunct-directeur bij het Frans Hals Museum in Haarlem. De Boer heeft museumstudies en bedrijfseconomie gestudeerd.

Met haar aanstelling is in ongeveer anderhalf jaar tijd de leiding van ITA volledig vernieuwd: eind 2021 vormden Ivo van Hove, Wouter van Ransbeek en Margreet Wieringa nog de driekoppige directie.

Jonge directie

Van Ransbeek vertrok eind 2021, Wieringa vertrok per maart 2023 vrij plotseling en Ivo van Hove zwaaide per 1 september na 22 jaar officieel af, al blijft hij wel gastregies voor zijn rekening nemen. De bejubelde regisseur Eline Arbo (1986) nam zijn positie als artistiek directeur op 1 september over. De relatief jonge nieuwe directie zal leiding geven aan de meer dan 170 werknemers van het grootste gesubsidieerde theatergezelschap van Nederland.

Leontine van der Goes, voorzitter Raad van Toezicht van ITA zegt in een persbericht blij te zijn met de komst van De Boer: “Denise heeft ruime ervaring als bestuurder in de culturele sector en beschikt over expertise op het gebied van financiën en veranderprocessen. Zij houdt ervan om anderen te inspireren en weet zaken op een prettige manier voor elkaar te krijgen. Het zijn deze visie en leiderschapsstijl die een perfecte match zijn voor ITA. Samen met mede-directeuren Clayde Menso en Eline Arbo staat er een energiek, ambitieus, verbindend en complementair directieteam.”

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.