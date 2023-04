Delegatie Songfestival door oog van de naald met vangnet voor Mia en Dion

Mia Nicolai en Dion Cooper Beeld ANP

Maandag 17 april is de Nederlandse Songfestivaldelegatie in crisisberaad bijeen. Voor de repetities van inzending Mia Nicolai en Dion Cooper is Duncan Laurence er na een periode van afwezigheid ook weer bij. Te laat, vindt de buitenwacht, want twee dagen eerder is opnieuw duidelijk geworden dat Cooper (Dion Cuiper, 29) en Nicolai (27) niet zijn opgewassen tegen de moeilijkheidsgraad van hun eigen inzending.

Na een valse start bij een Songfestival-evenement in Madrid zijn Mia en Dion de voorafgaande zaterdagavond in een uitverkochte Afas Live opnieuw verdronken in de snel wisselende noten van de powerballade uit Laurence’ koker. De concertbeelden leiden tot een nationaal debat dat niet alleen de showrubrieken, maar ook de talkshowtafels en zelfs het NOS Journaal van 20.00 uur haalt.

Ook dicht bij de Nederlandse delegatie is kritiek te horen op Laurence. Waarom heeft hij zich na de eerste misstap in Madrid niet over Mia en Dion ontfermd? Als geen ander kent de winnaar van 2019 de werking van de publiciteitsmachinerie rondom het Songfestival, waarin schijnbaar non-nieuws kan leiden tot een almaar uitdijend mediadebacle. Een vlekkeloos parcours, zoals hij dat zelf aflegde, is een uitzondering.

Maar Laurence blijft, in weerwil van interne beloftes over intensieve creatieve begeleiding, weg bij Eurovision in Concert in Amsterdam. Aan tafel bij Khalid & Sophie voert de zanger vrijdag de toch vooral op papier bestaande scheiding tussen creative director (zijn functie) en coach (wat hij niet zegt te zijn) op als verklaring.

Deuk in zelfvertrouwen

Hoe dan ook: hij grijpt pas in als het zelfvertrouwen van Mia en Dion al een serieuze deuk heeft opgelopen. Mia, die vroeger op school is gepest, ziet haar verleden weer tot leven komen bij het lezen van de mokerharde commentaren op sociale media. Ze heeft baat bij een mentale begeleider die in Afas Live aan het team is toegevoegd.

Dion, die de lastigste zangpartijen heeft, verzucht in de kleedkamer dat hij momenteel liever ‘any other song’ zingt dan Burning Daylight met de langgerekte lage openingsnoten en de snelle transformatie naar de hoogte. ‘Heel moeilijk voor een man. Dat wordt shaky met zenuwen,’ zegt hij in de korte documentaire Missie Songfestival die vrijdagavond online is verschenen.

Er moet iets veranderen, maar de vraag is wat. De halve finale van het Songfestival in Liverpool is dan nog maar drie weken weg en het liedje is met de geluidsband al in maart naar de organiserende EBU gestuurd. In Liverpool staan de repetities waarbij stand-ins de cameravoering testen op het punt van beginnen.

Na het insturen van het lied zijn wijzigingen aan de act reglementair eigenlijk alleen nog maar mogelijk op het gebied van staging en kleding. Voor muzikale aanpassingen geldt dat alleen ‘verfijnen’ en aanpassen op detailniveau nog mogelijk is. En altijd is de toestemming nodig van de EBU en de host broadcaster, de BBC.

Elke oplossing vereist dus een stempeltje vanuit Liverpool. Meevaller is dat daar inmiddels Twan van de Nieuwenhuijzen de zogeheten Head of Contest is. Hij heeft zijn functie van wedstrijdleider na een succesvolle uitvoering in Ahoy in 2021 behouden. De beslissing over het accorderen van wijzigingen in een act ligt niet alleen bij hem, maar de lijnen zijn in elk geval kort.

Konijn uit hoge hoed

Uiteindelijk wordt in Nederland de gerenommeerde producer Gordon Groothedde belast met het vinden van een muzikale list. Hij sluit zich met Mia en Dion op in zijn studio en komt met het konijn uit de hoge hoed: juist door de song anderhalve noot hoger te maken en Dion in de refreinen met kopstem te laten zingen, is de basis veel stabieler. Helemaal als de stemmen van de twee ingebed worden in het comfort van drie achtergrondzangers.

Nu moet er alleen nog toestemming komen vanuit Liverpool, waar de EBU qua regelgeving bepaald geen soepele reputatie heeft. Toch gaat het licht op groen. Nederland mag een nieuwe geluidsband naar Liverpool sturen. Een uitzonderlijk besluit dat een bevrijdend gevoel oplevert. ‘Ik zag er tegenop om met iets dat niet klopt naar het grootste podium ter wereld te gaan,’ zegt Dion. ‘Nu kunnen we weer zingen, in plaats van vechten.’

In de studio van Khalid & Sophie klinkt Burning Daylight solide, aanraakbaar en vooral veel beter dan in Afas Live. Er vloeien tranen van opluchting. Zo vertrekt het duo zondag alsnog met goede moed naar Engeland, waar maandag voor het eerst wordt gerepeteerd in de Liverpool Arena.

Dinsdag 9 mei volgt de halve eindstrijd. Niemand in de afvaardiging spreekt inmiddels meer over een mogelijke, nieuwe Eurovisiezege. Kwalificatie voor de finale zal in het Nederlandse kamp als een overwinning worden gevierd.