DeLaMagazine viert 10-jarig bestaan DeLaMar

Beeld ANP

Eigenaar Joop van den Ende, die de twee bioscopen en het theater aan de Marnixstraat 17 jaar geleden overnam en moderniseerde, hield bij de feestelijke presentatie donderdag een bevlogen rede waarin hij stelde dat een avond geestverruimend theater echt niet vervangen kan worden door een dvd’tje op te zetten.

Over critici die DeLaMar betitelden als een kapitalistisch bolwerk van eigenbelang voor Van den Endes eigen producties rekende hij voor dat zijn liefde voor theater een smak centen heeft gekost en in het belang is geweest van alle vrije producenten.

Directeur Andreas Fleischmann liet in zijn bijdrage merken dat hij het multicultureel georiënteerde theater De Meervaart, waar hij eerder directeur van was, nog in zijn bloed heeft. “Amsterdam telt 180 nationaliteiten, en die verhalen moeten ook in het theater gehoord worden.” Het nieuwe werkplaatstheater DeLaMar West moet musicals brengen die de veelkleurigheid van de stad laten zien.