Deen Mads Nissen wint met foto van coronaknuffel World Press Photo van het Jaar

De winnende foto van Mads Nissen: Rosa Luzia Lunardi krijgt een coronaknuffel van verpleegkundige Adriana Silva da Costa Souza, in een verpleeghuis in São Paulo, Brazilië, 5 augustus vorig jaar. Beeld Mads Nissen/Politiken/Panos Pictures

The First Embrace heet de winnende foto, ofwel de eerste omhelzing; de Deense fotojournalist Mads Nissen maakte hem vorig najaar in een bejaardentehuis in de buurt van São Paulo. Erop staat de 85-jarige Rosa Luzia Lunardi, innig verstrengeld met verpleegster Adriana Silva da Costa Souza. Tussen de twee zit een plastic ‘knuffelgordijn’ met twee sets plastic mouwen. Brazilië was destijds ook al zwaar getroffen door corona. De verzorgingstehuizen hadden in maart de deuren al gesloten voor bezoekers; voor de bewoners was fysiek contact met hun naasten maandenlang onmogelijk.

“Dit buitengewoon krachtige beeld laat ons zien hoe je eenzaamheid kunt genezen,” aldus het jurylid Pilar Olivares. Volgens het Amerikaanse jurylid Kevin WY Lee staat dit iconische Covid-19-beeld stil bij het bijzonderste moment van ons leven, waar ook ter wereld. “Ik zie kwetsbaarheid, dierbaren, verlies, scheiding en ondergang, maar ook – en dat is het allerbelangrijkste – overleven. En dat allemaal samengebald in één sprekend beeld.”

Hoop en liefde in donkere tijden

Als je lang genoeg naar de foto kijkt, zie je dat het plastic zeil de vorm heeft van vleugels. De twee lijken net engelen, wat het gevoel van hoop nog versterkt. “Voor mij is dit een verhaal over hoop en liefde in donkere tijden,” zei Mads Nissen over zijn winnende foto. “Toen ik hoorde over de crisis die zich in Brazilië afspeelde en het halfbakken beleid van president Bolsonaro, die het virus vanaf het allereerste begin niet serieus nam en het ‘een griepje’ bleef noemen, voelde ik echt de drang iets te doen.”

Nissen – in 2015 ook al de maker van de World Press Photo van het Ja, met een foto van twee jonge, innig met elkaar verstrengelde Russische homoseksuelen – reisde naar Brazilië om de situatie in beeld te brengen en kwam terug met een omvangrijke serie, Hold Me Close getiteld. “Ik zag de knuffelgordijnen waarmee mensen elkaar ondanks het zeer besmettelijke virus veilig konden omhelzen. Dat doorschijnende plastic en het mooie, invallende licht kreeg ik cadeau; ik hoefde me alleen te concentreren op hun emoties.”

Documentairefotograaf Antonio Faccilongo wint de prijs voor de beste fotoserie: Iman Al Barghouti, vrouw van een Palestijnse gevangene die al 41 jaar gevangen zit, heeft al zijn spullen nog in hun slaapkamer staan. Beeld Antonio Faccilongo

De prijs voor de beste fotoserie van het jaar, waaraan eveneens een geldprijs van 5000 euro is verbonden, ging naar de Italiaanse documentairefotograaf Antonio Faccilongo voor zijn serie liefdesverhalen tegen de achtergrond van een van de langste en gecompliceerdste hedendaagse conflicten, de Israëlisch-Palestijnse oorlog. Faccilongo’s fotoserie toont de impact van het conflict op Palestijnse gezinnen en de problemen waarmee ze worden geconfronteerd bij het behoud van hun reproductieve rechten en menselijke waardigheid. “Mijn werk heeft de ambitie om een ​​culturele brug te zijn om mensen bij elkaar te brengen,” aldus Faccilongo.

De jury onder leiding van NayanTara Gurung Kakshapati, directeur van de Nepalese non-profitorganisatie photo.circle, maakte tevens de winnaars bekend in de categorieën ‘algemeen nieuws’, ‘hard nieuws’, ‘sport’, ‘hedendaagse kwesties’, ‘dagelijks leven’, ‘portretten’, ‘natuur’ en ‘langlopende projecten’. Er werden zowel individuele foto’s als series onderscheiden van 45 fotografen uit 28 landen.

Winnende foto Hard nieuws, enkel beeld. Beeld Evelyn Hockstein/The Washington Post

Ook de andere vijf fotografen die waren genomineerd voor World Press Photo van het Jaar vielen in de prijzen. De Amerikaanse Evelyn Hockstein won de eerste prijs in de categorie ‘hard nieuws-enkel beeld’ met haar foto van een zwarte vrouw en een witte man bij het Lincolnmonument in Washington D.C.. De Italiaanse fotojournalist Lorenzo Tugnoli won de eerste prijs in de categorie ‘hard nieuws-serie’ met zijn danteske foto van een Libanese man die bij de gigantische explosie in de haven van Beiroet gewond is geraakt.

Eerste prijs Hard nieuws, serie. Beeld Lorenzo Tugnoli/ Contrasto

De Rus Valery Melnikov won de eerste prijs in de categorie ‘algemeen nieuws-serie’ met zijn verslag van de strijd in Nagorno-Karabach.

Winnaar Algemeen nieuws, serie. Beeld Valeriy Melnikov

Oleg Ponomarev won de eerste prijs in de categorie ‘portretten-enkel beeld’ met zijn intieme foto van twee (opvallend herkenbaar in beeld gebrachte) Russische trans personen.

Winnende foto Portretten, enkel beeld. Beeld Oleg Ponomarev

De Spaanse AFP-fotograaf Luis Tato, die de verwoestende sprinkhanenplaag in de Hoorn van Afrika vastlegde, won de derde prijs in de categorie ‘natuur-serie’. De eerste prijs in die categorie was voor Jasper Doest – de enige Nederlandse winnaar. De veelvuldig gelauwerde natuurfotograaf werd dit keer onderscheiden voor Pandemic Pigeons - A Love Story, over de duiven die vorig voorjaar op zijn balkon in Vlaardingen landden.

De eerste prijs in de categorie Natuur, serie. Jasper Doest is de enige Nederlandse winnaar. Beeld Jasper Doest

Wanneer de expositie met alle prijswinnende foto’s opent in de Nieuwe Kerk is nog niet bekend; de vorige editie van World Press Photo was een van de eerste coronaproof tentoonstellingen.