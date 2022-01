‘Deelnemers The Voice kregen contract met zwijgplicht, boete: 10.000 euro’

Beeld ANP / Fotopersburo Edwin Janssen

Dat schrijft de Volkskrant op basis van het contract dat deelnemers moesten ondertekenen en van gesprekken met betrokkenen.

Volgens het contract van tv-producent ITV moeten deelnemers niet alleen zwijgen over welke kandidaten wel of niet doorgaan naar de volgende ronde, maar ook stil blijven over alles wat ze achter de schermen meemaken. In de overeenkomst staat dat een kandidaat ‘gedurende zijn deelname aan het programma alsmede na afloop daarvan op generlei wijze (...) enige mededeling [dient] te doen van (...) hetgeen bij de deelname aan het programma tot zijn/haar kennis is gekomen’.

Een getuige die stelt het wangedrag van een prominente medewerker te hebben gezien, zegt tegen de Volkskrant ‘absoluut’ bevreesd te zijn voor het contract. ‘Het gaat om zulke hoge bedragen.’ Behalve de boete van 10.000 euro staat in het contract dat de boete ongelimiteerd opgehoogd kan worden met 2.500 euro per dag, zolang de overtreding voortduurt.

Aangiftes

De zwijgplicht is volgens oud-deelnemers een van de verklaringen voor het stilhouden van het seksueel grensoverschrijdend gedrag dat binnen The Voice of Holland heeft plaatsgevonden. Programmamaker Tim Hofman van het online programma Boos deed maandenlang onderzoek naar misstanden bij The Voice en bracht de zaken aan het licht. Zaterdag werd duidelijk dat RTL het programma voorlopig heeft stopgezet.

Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop dat aantijgingen aan zijn adres juist zijn en stapte op. Hij heeft relaties van ‘seksuele aard’ gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland, meldde hij. Oud-kandidaat Nienke Wijnhoven liet woensdag weten nu ook aangifte tegen hem te doen wegens aanranding. Rietbergen ontkent ‘met klem’ dat hij zich daar schuldig aan heeft gemaakt. Tegen coach Ali B is inmiddels een tweede tweede aangifte gedaan; RTL liet woensdag weten de samenwerking met hem te hebben verbroken. De rapper ontkende na de eerste aangifte alle aantijgingen.

Advocaat

Op gestelde vragen omtrent de overeenkomst reageert ITV dat het slachtoffers en getuigen aanmoedigt zich te melden bij advocatenkantoor Van Doorne, dat de misstanden bij het talentenjachtprogramma gaat onderzoeken. ‘We willen alle deelnemers geruststellen dat dit geen inbreuk is op hun contract en de geheimhoudingsclausule.’

De aflevering van het programma Boos waarin Tim Hofman zijn onthullingen over de misstanden rond The Voice of Holland naar buiten brengt, verschijnt donderdagmiddag om 16.00 uur op het YouTube-kanaal van Boos.