Deelnemer Slimste mens Bram Douwes: ‘Kennelijk trekken mensen mij slecht’

PowNed-verslaggever Bram Douwes (37) doet het goed bij De slimste mens, maar kijkers hadden meer op te merken over zijn bijdehante voorkomen dan over zijn intelligentie. ‘Ik nam me écht voor om rustig en mild te zijn, maar het lukt gewoon niet.’

Zijn nachtmerrie was om na één aflevering uit tv-quiz De slimste mens te vliegen, dus bereidde Bram Douwes zich tot in de puntjes voor. Hij speelde oude quizzen, prentte het journaal in zijn hoofd en las de krant ‘met een penetrante blik’. “Ik dacht steeds: zou dit een vraag kunnen zijn? Ik denk dat ik enigszins pienter ben. Dat wilde ik graag laten zien. Het zou zonde zijn om maar kort mee te spelen.”

Douwes gaat spontaan luider praten, zoals hij ook deed op televisie. “O ja, dat harde praten. Dat is enthousiasme. Of fanatisme.” Douwes speelde – de tv-quiz is net over de helft – als enige kandidaat zeven keer mee en was drie keer winnaar van de dag. Daarmee voerde hij lange tijd het klassement aan (vorige week kwam Lisa Loeb lankszij) en maakt hij een grote kans op de eindzege. Wanneer hij een vraag niet weet – topografie en flora en fauna zijn niet zijn sterkste kanten - wordt er luid gekreund. Maar als Douwes in zijn element is, declameert hij een zelfgeschreven gedicht over een poepende koe of zet het clublied van FC Groningen in.

Met die optredens frustreerde hij talloze kijkers, die hem - zacht uitgedrukt - een betweterig, bloedirritant of pedant mannetje noemden. “Kennelijk trekken mensen mij slecht. Tja, dit is écht wie ik ben. Ik had me vooraf wel voorgenomen om rustig en mild te zijn, maar dat lukt gewoon niet. Als de camera op me gericht is, gaat er een extra knopje aan. Dan komt de drukte naar boven.”

De veelbesproken kandidaat studeerde letterkunde in Groningen en rolde later de journalistiek in. Voor omroep PowNed is hij veel op het Binnenhof, interviewt politici en profileert zich als linkse verslaggever, als tegenwicht naar de rechtse kijkers. Nu PowNed formeel is toegelaten tot het omroepbestel en gaat samenwerken met AvroTros, gaan we komend jaar waarschijnlijk nog meer Bram Douwes op de buis zien. Over de invulling van de programmering wordt nog gesproken.

Belediging

“Op de YouTubefilmpjes die ik nu maak voor PowNed krijg ik ook tonnen reacties. Meestal negatief, ja.’' Hij reikte een tijdje de ‘Bram Douwes-mok’ uit voor de meest originele belediging. ,,Het blijft gek. Nederlanders zijn in het buitenland altijd trots op het feit dat we een uitgesproken, brutaal volk zijn, behalve als er iemand op tv is. Dan moet je even dimmen.”

De meeste reacties laat hij van zich af glijden, maar een paar opmerkingen staken hem. “Iemand zei dat ik niet representatief was voor mijn provincie. Groningers zouden bescheiden en rustiger moeten zijn. Alsof er één fabriek bestaat waar de standaard-Groninger uitrolt. Onzin natuurlijk.”

Moeder de vrouw

Douwes kijkt de afleveringen terug met zijn vriendin, die hij tijdens de tv-quiz van KRO-NCRV gekscherend ‘moeder de vrouw’ noemt. Vonden kijkers overigens óók irritant. Ook presentator Philip Freriks kon er niet over ophouden en bracht de discutabele bijnaam steeds opnieuw ter sprake. “Mijn vriendin keek er niet van op. Ah joh, ze kent me langer dan vandaag. We zijn al zeventien jaar samen.”

Of Douwes De slimste mens gaat winnen, blijft geheim. Dit zegt de kanshebber er zelf over: “Het spelverloop wordt erg interessant. Misschien ook voor mij. Dit seizoen is in elk geval geenszins minder interessant dan de vorige editie met winnaar Rob Kemps.”

