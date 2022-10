Deelnemen aan het Cello Concours: ‘Alleen al het instuderen van die onmogelijke stukken is een belevenis’

Cellisten Isaac Lottman, Laurence Gaudreau en Florianne Remme. Beeld Marc Driessen

Afgelopen voorjaar: de Canadese celliste Laurence Gaudreau (26) valt van de fiets en breekt een botje in haar rechterhand. Acht weken gips. Ze kon niets, maar had wel net besloten zich aan te melden voor het Nationaal Cello Concours, gelieerd aan de Cello Biënnale Amsterdam. Toch maar doen. Ze had een maand om zich voor te bereiden op de voorronde, en slaagde. “In de tijd dat mijn hand in het gips zat probeerde ik toch stiekem te oefenen: mijn vingers waren vrij. Ik vond een manier om de stok vast te houden en iets van geluid te produceren.”

Na de voorronde ging ze muzikaal in de hoogste versnelling, op weg naar het concours met een eerste en tweede ronde, en een finale: alle stukken behalve het finalestuk, Elgars Celloconcert, waren nieuw voor haar. “Ik vind het programma heerlijk: Sept Papillons van Kaija Saariaho, Fantasy on Little Russian Songs van David Popper; allemaal geen standaardrepertoire, daar hou ik van.”

Ritmisch zweven

Collega-cellist Isaac Lottman (18) beaamt: “Prachtig, Saariaho. Ik heb pas één keer in mijn leven een modern stuk gespeeld, Saariaho is de tweede keer, ik vind het waanzinnig. Moet je horen, de vlinders!” Lottman klemt zijn cello tussen zijn benen, ritmisch zweven de flageoletten door de ruimte. “Ik wil proberen dit uit mijn hoofd te spelen op het concours, dat geeft vrijheid.”

“Dit stuk van Saariaho wilde ik al langer spelen,” zegt Gaudreau. “In het begin komt het intimiderend over, maar het is briljant geschreven en zorgt ervoor dat ik mijn instrument nog beter leer kennen.”

De weg naar het concours heeft haar nieuwe inzichten gebracht. Slapen deed ze zelden, prioriteiten, och, ze keek wel hoe de dingen zouden lopen. Maar nu: de wekker wordt gezet, drie keer per week yoga, wat wil ze bereiken en waarom? “De opzet van dit concours spreekt me aan: niet alleen spelen voor een jury, maar voor een zaal met festivalbezoekers laten horen waaraan je hebt gewerkt. Het concours is een manier om mezelf te presenteren, contacten te leggen, verbonden te raken met het Nederlandse muziekleven.”

Elgar in de finale

Lottman is volledig opgenomen in de Nederlandse celloscene. Bij alle Biënnales was de Amsterdammer van de partij, en met het Hello Cello Orkest voor kinderen deed hij sinds het begin mee. Het concours is een natuurlijk vervolg. “Voor mij zou het al een heel grote prijs zijn als ik in de finale Elgar met orkest kan spelen. Dat vind ik zo’n geweldig stuk. Ik hou van ruim vibrato en breed strijken.” En weer ronkt het instrument van Lottman, dit keer in het Adagio van Elgars concert. “Een competitie is misschien niet de gezondste manier van spelen, maar mij motiveert het traject juist om goed te studeren. Ik ben niet zo gedisciplineerd, en nu moest ik wel.”

Je zit erg relaxed te spelen en te vertellen, hou je je groot voor dit interview?

Glimlach van oor tot oor: “Ha, nee, ik ben ontspannen, en ik vind het leuk om op een podium te zitten en voor publiek te spelen. Natuurlijk baal ik straks enorm als ik niet in de prijzen val, maar dan heb ik zoveel geleerd van dit hele traject.”

Onder een vergrootglas

Florianne Remme (22), ook een van de deelnemers, herkent wat Lottman zegt. “Alleen al het instuderen van onmogelijke stukken, die je er in het gewone leven niet zo snel bij pakt, is een belevenis op zich. De Humoresque van Rostropovitsj: trapezewerk.” Alles draaide voor Remme om het concours de afgelopen maanden, ze had nauwelijks ruimte in haar hoofd voor iets anders, dat was voor haar een geheel nieuwe ervaring. Ze moest een studierooster maken om de eindstreep te halen: de hoeveelheid repertoire voor de drie rondes is enorm.

En alles komt onder een vergrootglas te liggen tijdens zo’n traject: hoe presenteer je jezelf, hoe kom je over, hoe kun je het beste je verhaal vertellen? “Vooral bij moderne muziek, zoals het opdrachtstuk van Calliope Tsoupaki, ben ik me daarvan bewust,” zegt Remme. “Je moet precies weten wat je wil gaan doen om vol overtuiging jouw interpretatie neer te zetten. Voor mij is het belangrijk dat ik me van tevoren al een voorstelling maak van hoe het zal zijn: straks moet ik dat podium op en zit er een jury, behoorlijk spannend. Ik probeer die momenten alvast te doorleven zodat ze een niet al te grote verrassing meer zijn. De voorbereiding op dit concours is goeddeels een mentaal proces: ik moet en wil onder druk kunnen presteren, en ik wil er vooral van genieten.”

Cello Biënnale Amsterdam Van 20 tot en met 29 oktober is de negende editie van de Cello Biënnale Amsterdam. Tien dagen lang valt het puikje van de internationale cellowereld te beluisteren in het Muziekgebouw. Ontbijten met Bach, een masterclass van een grootheid, mediteren tijdens een nachtconcert: keuze te over. Het Nationaal Cello Concours is vast onderdeel van de Biënnale en voor iedereen te bezoeken en via stream te bekijken.