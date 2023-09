Debutantenprijs naar Forugh Karimi voor wrang en liefdevol De moeders van Mahipar

De Afghaans-Nederlandse schrijfster Forugh Karimi ging vrijdagavond op het Debutantenbal in De Kring naar huis met de Hebban Debuutprijs (en een cheque van 2500 euro) voor haar debuutroman De moeders van Mahipar. De Hebban Debuutprijs is de enige literaire juryprijs van Nederland en Vlaanderen met een grote invloed van lezers. Lezers van de online community selecteerden de shortlist van vijf boeken, een jury van mensen uit het boekenvak koos de winnaar.

Forugh Karimi (1971, Kabul) vluchtte op 25-jarige leeftijd hoogzwanger uit de oorlog en het verwoeste Kabul naar met haar man naar Nederland. Ze vervolgde haar studie geneeskunde en is werkzaam als psychiater en psychotherapeut. In januari 2022 verscheen bij Meridiaan Uitgevers haar schrijversdebuut, waarin de levens van drie Afghaanse vluchtelingen centraal staan: Lolo, haar zoon Ramín en zijn vrouw Saráh.

De eenzaamheid en machteloosheid van vluchtelingen

Lolo probeert vanaf 1986 met haar zoon Ramín een bestaan op te bouwen in Nederland. Haar zoon weet niets van zijn afkomst, maar Lolo schrijft in haar dagboek over haar familiegeschiedenis voor haar zoon. Als Ramín op zijn 33ste radioloog is, trouwt hij met de Afghaanse literatuurwetenschapper Saráh. Zij vertaalt het dagboek van zijn moeder voor hem vanuit het Farsi in het Engels.

Volgens de jury schetst De moeders van Mahipar een schrijnend en genuanceerd beeld van de eenzaamheid en machteloosheid van vluchtelingen. ‘Karimi verdient een groot lezerspubliek, zij prikkelt de lezer met een wrang, maar liefdevol familieverhaal.’ De moeders van Mahipar is geen autobiografisch boek, maar fictie gebaseerd op literatuuronderzoek, getuigenissen van ervaringsdeskundigen en haar eigen ervaringen.

De andere genomineerden waren De beesten van Gijs Wilbrink (Thomas Rap), De tijdontkenner van Ilse Ceulemans (Manteau), Het wit tussen de regels van Barbara van der Kruk (Prometheus) en Land van echo’s van Mark H. Stokmans (Ambo Anthos).

