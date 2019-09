De zoon van Halsema kreeg indirect een alibi

Door andere ogen, NPO 2. Beeld Max

Voor de Omroep Max-serie Door andere ogen stond gisteren eigenlijk Paul Verhoeven gepland, maar vanwege de Amsterdamse actualiteit was de aflevering over Femke Halsema naar voren geschoven. Terecht, want burgemeester Halsema heeft een onrustige zomer achter de rug.

Die zomer begon met de huldiging van Ajax op het Museumplein. Vooraf had Halsema schertsend gezegd dat ze zich erop verheugde om als burgemeester traditioneel te worden uitgejoeld – maar ze had er niet op gerekend dat er ook blikjes bier en vuurwerk naar haar zouden worden gegooid.

“Het was veel heftiger dan ze had verwacht,” zei Mascha ten Bruggencate, voorzitter van stadsdeel Centrum en Halsema’s buurvrouw. Antoinette Beumer, regisseur en hartsvriendin van Femke, vulde aan: “Als je puberzoon bent en je moeder wordt door heel Ajax uitgejouwd, doet dat wel wat met je.”

Daarmee voorzag ze de veelbesproken zoon van ­Halsema indirect van een alibi, want uiteraard kwam diens ­akkefietje – de vuurwapenaffaire – ook ter sprake. Beumer noemde de affaire een hetze van De Telegraaf. “Ik vind het knap dat ze zich niet uit het veld laat slaan, maar als vriendin ben ik daar wel bezorgd over.”

De affaire-Oey – Halsema’s man én de eigenaar van het wapen waarmee hun zoon aan de haal ging – kwam ook even langs, maar geen van de geïnterviewden leverde er commentaar op. Wel werd de moord op advocaat Derk Wiersum aangestipt. Naar aanleiding daarvan verzekerde Ten Bruggencate: “Halsema is een crimefighter, ze is allang niet meer ‘dat leuke meisje van GroenLinks’.”

Lips zag weliswaar een aardig en genuanceerd portret van zijn burgemeester, maar echt nieuwe inzichten leverde deze aflevering van Door andere ogen niet op.

