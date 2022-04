‘De zomer van Jeanne’ – biografie Jeanne Bieruma Oosting van Jolande Withuis inspireert musea

Zelfportret, (1932)Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) Beeld Jeanne Bieruma Oosting/ Museum Henriette Polak

Museum Henriette Polak in Zutphen, Museum STAAL in Almen, Museum Belvédère in Heerenveen, Stichting Nobilis in Fochteloo en Museum Maassluis tonen vanaf 9 april een selectie uit het oeuvre van Jeanne Bieruma Oosting, aangevuld met foto’s en niet eerder getoonde egodocumenten.

Museum Henriette Polak presenteert een grote overzichtstentoonstelling. Het meeste werk dat bij Museum STAAL te zien is, is afkomstig uit privécollecties, Museum Belvédère toont Oostings tijd in Friesland en Parijs, Museum Maassluis concentreert zich op haar reizen en exposeert daarnaast werken van dieren, interieurs en landschappen. Bij Stichting Nobilis is het grafische werk van Oosting en haar vrienden te zien.

Half mei opent een door de Historische Vereniging Beetsterzwaag samengestelde openluchtexpositie over het landgoed Lauswolt, dat lang in bezit was van de familie van de schilderes. Met een gezamenlijke museumfolder als ‘reisgids’ is het mogelijk om in Bieruma Oostings voetsporen door het land te reizen.

Springlevend portret

Jeanne Bieruma Oosting, Fries van geboorte, woonde en werkte afwisselend in Friesland, Gelderland, Parijs en Amsterdam. Als kind woonde ze jarenlang op kasteel De Cloese bij Lochem, op latere leeftijd afwisselend in Almen en Amsterdam.

In Geen tijd verliezen schetst Jolande Withuis met een schat aan materiaal het leven, de liefdes (m/v), de vriendschappen en de lange, veelzijdige loopbaan van Jeanne Bieruma Oosting, een van Nederlands meest gerenommeerde beeldend kunstenaressen. ‘Geweldig, al die diepgravende aandacht voor het leven en het werk van Jeanne Oosting,’ aldus Withuis.