De zomer begint vroeg: zenders beginnen nu al met opgewarmde prak

De Mini Playbackshow, NPO2.

Terwijl Vincent in afvalrace Obese zo veel kilo’s verloor dat hij veranderde in ‘skinny Vinny’, zat Lips zich af te vragen waar hij dat gezicht eerder had gezien. Wat bleek? Vincent en Vinny waren vorig jaar al eens te zien op RTL4.

Het herhalingenseizoen is weer begonnen. SBS6 kwam met oude afleveringen van Down met Johnny, 100 jaar jong en Steenrijk, straatarm . Op NPO2 gaan de fijne reisverslagen van Tom Egbers in Engeland in de reprise, net als documentaireserie Na de bevrijding over 1945.

De talkshows gaan dit jaar door in de zomer, maar zelfs NPO1 is niet veilig voor opgewarmde prakjes. Daar diste Frank Evenblij deze week zijn oude interviews met André Hazes en Ilja Leonard Pfeijffer nog eens op na een korte inleiding vanuit een Zuiderzeestadje. In de gids stond er geen H’tje bij, maar een herhaling was het natuurlijk wel.

KRO-NCRV maakt het nog het bontst. Daar werden de kijkbuiskinderen op hun vrije woensdagmiddag getrakteerd op een aflevering van de Mini Playbackshow van 35 jaar geleden. Henny Huisman wenste de kijkers een heel gelukkig 1985.

Voor de millennials: de Mini Playbackshow was een soort The Voice Kids, maar dan met kinderen die het ten strengste verboden was te zingen. Henny Huisman was nog een jonge god van 34 jaar oud.

De kandidaatjes imiteerden Anita Meyer, Roberto Jacketti & The Scooters en Vanessa. En ene Audrey Landers. Henny: “U weet wel, van Dallas.” Een kandidaat kreeg de gelukwensen van haar klasgenootjes via een telegram.

De playbackshow uit 1985 nam anno 2020 zomaar anderhalf uur zendtijd in beslag. Terwijl het toch een kleine moeite was geweest een alleraardigst programma te maken met de jongens en meisjes van toen. Wat doen ze tegenwoordig? Hoe kijken ze terug op hun kindertijd? En waar is Roberto Jacketti gebleven?

