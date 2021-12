De Ziggo Sport-presentatoren feliciteerden zichzelf met Max Verstappen

Formule 1, Ziggo Sport.

Voor Max Verstappen kwam het in zijn laatste rondje toch nog goed en in de studio van Ziggo Sport sprongen de presentatoren een gat in het systeemplafond. Was het ze alsnog gelukt, zo feliciteerden ze zichzelf tijdens de vijfenhalf uur (!) durende live-uitzending. Wereldkampioen!

Robert Doornbos en Tim Coronel zeiden zinnige dingen bij hun analyses van de wedstrijd, maar toen ‘Lewis’ was verslagen, trokken ze de champagne open en spoten door de studio alsof ze zelf op het podium stonden. Presentator Rob Kamphues voelde al nattigheid toen hij aankondigde dat ze gingen nabeschouwen. “Objectief, of in elk geval feitelijk.”

Bij Ziggo Sport werd vooral luidkeels meegeleefd. De opluchting was des te groter omdat het sportkanaal voor het laatst kon beschikken over de uitzendrechten, die volgend jaar in handen zijn van streamingdienst Viaplay. Commentator Olav Mol moest na dertig jaar achter de microfoon hoorbaar wat wegslikken toen ‘Max’ over de finish kwam. “Ons kleine landje heeft deze man als wereldkampioen.”

In zijn talkshow op RTL4 excuseerde Humberto Tan zich voor zijn schorre stem – iets te veel meegeleefd. Vrijdagavond was de aanstaande overwinning van Verstappen al het gesprek van de dag aan alle talkshowtafels. Omroep Max op alle kanalen.

Studio Sport moest zich zonder uitzendrechten redden met de prettige analyses van oud-coureur Jan Lammers. De reporter die voor Studio Sport in Abu Dhabi was, interviewde aanvankelijk alleen Patrick Kluivert en Clarence Seedorf, toeschouwers. De euforie had zich zelfs meester gemaakt van het NOS-journaal. “Nederland is voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1,” zei journaalverslaggever Edwin van den Berg.

Lips zet zich alvast schrap voor de 5 miljoen kijkers van de race die zichzelf nu ook een beetje wereldkampioen voelen en chicanes herkennen in de vluchtheuvels op de Stadhouderskade of een ‘kombocht’ in Knooppunt-Badhoevedorp. Gefeliciteerd, Nederland!

