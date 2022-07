De zes zomergasten van dit seizoen op een rij

Presentatrice Janine Abbring in het decor van Zomergasten. Beeld ANP Kippa

Psychiater Bessel van der Kolk (79) sluit dit seizoen van Zomergasten af. In Nederland bekend bij enkele specialisten, daarbuiten in veel landen geroemd. Van der Kolk is hoogleraar aan de Boston University School of Medicine en voorzitter van de Trauma Research Foundation.

Als een van de wereldwijde specialisten op het gebied van trauma en posttraumatische stress neemt Van der Kolk de kijker deze avond mee op een reis door het menselijk lichaam. Zijn routekaart gaat verder dan enkel de geest, want voor een beter begrip van trauma en stress moet ook het lichaam bestudeerd worden. “Hoofd en lichaam zijn veel meer met elkaar verbonden dan in de standaard geestelijke gezondheid wordt geaccepteerd,” zei hij vorig jaar in een interview met NRC.

Trauma

Van der Kolk onderzoekt het gebruik van psychedelica en mdma voor de behandeling van trauma en verdiept zich in innovatieve vormen van therapie, zoals yoga, theater, zang en dans. Wat kan de kijker verwachten van de man die sinds de Vietnamoorlog getraumatiseerden op de sofa heeft gehad?

“Films zijn vaak sprekender dan boeken omdat trauma niet gaat over woorden maar over reacties en gevoelens. Films maken de complexiteit van hoe mensen met elkaar omgaan voelbaar.” Maar Van der Kolk is ook introspectief: hij neemt zichzelf onder de loep. “De aanslag is een film die mij hielp om mijn jeugd beter te begrijpen.” Dit sluitstuk van Zomergasten 2022 is er dus eentje om te noteren: 28 augustus.

De andere vier gasten op een rij (in volgorde van uitzending):

1. Humberto Tan

Dit seizoen van Zomergasten trapt af met Humberto Tan (56), zelfbenoemd ‘televisieveelvraat’. Van Studio Sport tot een eigen talkshow, Tan is van alle markten thuis. Hij kreeg in 2016 de Sonja Barend Award voor het beste interview van het jaar: hij ging in gesprek met een vriendengroep die de terroristische aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan overleefde. Op 24 juli toont Tan zijn ideale tv-avond.

Humberto Tan. Beeld Brunopress

2. Sandra Phlippen

Econoom en socioloog Sandra Phlippen is de tweede gast die bij Abbring aanschuift. Zij is hoofdeconoom bij ABN Amro en heeft een gastaanstelling bij de Erasmus School of Economics. Daarnaast schuift ze regelmatig aan bij Buitenhof, waar ze haar licht laat schijnen over economische ontwikkelingen.

De kijkers kunnen een klassieke Zomergastenavond verwachten: “Komende uit een gezin van arthouse-filmfanaten, was de uitnodiging voor Zomergasten voor mij een bijna heilig moment,” zegt Phlippen bij haar aankondiging. Wat wil ze meegeven in haar drie uur?

“Een nieuw perspectief op welvaart, waarin klimaat en welzijn centraal staan, is een leidraad in mijn filmavond. Ik wil de kijker behoeden voor fatalisme en de kansen laten zien die hopelijk tot activisme en ondernemerschap aansporen.” 31 juli is het woord aan Phlippen.

Sandra Phlippen. Beeld GUUS SCHOONEWILLE

3. Derk Sauer

Voor de lezers van Het Parool is hij een bekende: Derk Sauer (69) schrijft al 33 jaar columns voor de krant. Sauer bouwde na de val van het IJzeren Gordijn een mediabedrijf op in Rusland met titels als The Moscow Times en Playboy. Eerder dit jaar moest Sauer Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne verlaten en sindsdien werkt hij in Nederland.

“Ik wil mijn afschuw over het Poetinregime maar ook mijn liefde voor Rusland tonen aan de hand van beelden van Russische filmmakers.” Gaat hij voor klassiekers van Eisenstein of hedendaagse avant garde? Of analyseert hij de opkomst van Poetins ideologie aan de hand van nationalistische blockbusters van de laatste jaren?

Zakendoen had overigens niet altijd de interesse van Sauer: als 18-jarige sloot hij zich aan bij de IRA in Belfast en in de begindagen was hij betrokken bij de Socialistische Partij, toentertijd nog een maoïstische splinterbeweging. Weet Abbring los te krijgen wat Sauer beweegt? Op 7 augustus ziet u het antwoord.

Derk Sauer. Beeld VPRO Zomergasten

4. Lieke Marsman

De jongste gast van dit jaar is dichter en schrijver Lieke Marsman (31). Geboren in 1990 wordt ze gezien als een van de beeldbepalende dichters van haar generatie. Haar debuut Wat ik mezelf graag voorhoud werd lovend ontvangen. Bij Marsman, die ook Dichter des Vaderlands is, werd in 2017 een zeldzame vorm van kraakbeenkanker geconstateerd, waarover zij de bundels De volgende scan duurt vijf minuten en In mijn mand schreef.

Sinds vorig jaar weet ze dat de kanker ongeneeslijk is, een onderwerp waar ze tijdens de avond niet omheen kan. Waarover gaat ze in gesprek met Abbring? “Over alle verschillende fases waar je doorheen gaat als je hoort dat je niet lang meer te leven hebt. Van ontkenning naar eindeloos wetenschappelijke artikelen lezen naar het ontwikkelen van mystieke en religieuze gevoelens.” 14 augustus is het de beurt aan Marsman.

Lieke Marsman Beeld Merlijn Doomernik

5. Raven van Dorst

Muzikant en televisiepresentator Raven van Dorst (37) is de vijfde zomergast van dit seizoen. Van Dorst staat bekend als excentriek en eigengereid: de avond van Raven is dan ook een ode ‘aan de einzelgänger en de rebel’.

“Aan mensen die de wereld een stuk kleurrijker en vrijer hebben gemaakt en ook mij op een of andere manier hebben weten te inspireren. Door expliciet zichzelf te zijn, door op te staan voor hun idealen, of door simpelweg bloedirritant en tegendraads te zijn. We gaan het anders-zijn omarmen en vieren.”

Op Bevrijdingsdag vorig jaar zei Van Dorst voortaan met de naam Raven door het leven te gaan. Als geboren hermafrodiet (een persoon met mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen) werd bij de geboorte besloten dat Van Dorst als vrouw door het leven ging. Raven ervoer die keuze als een dwangbuis; de dokter die bij de geboorte het geslacht bepaalde, ‘had gewoon van me af moeten blijven’.

De uitzending met Van Dorst is op 21 augustus. Voor de Lowlandsgangers: de uitzending blijft tien dagen beschikbaar via NPO.