De zelfverklaard jurist wilde niet zeggen wat hij met het geld van de leden deed

Een onderzoeksjournalistiek programma, daar had Lips zin in. In de eerste aflevering vorige week van Propaganda was Maurice de Hond op de korrel genomen en waren de nodige aanwijzingen opgedoken van schijnbare belangenverstrengeling. Dat smaakte naar meer.

In Propaganda gaan jonge onderzoeksjournalisten op zoek naar mis- en desinformatie. Het format bestaat uit wat strooigoed (korte itempjes, gisteren over onder anderen Lange Frans en een complottheorie over The Great Reset) plus een hoofdonderwerp. Nu was Jordy Zwarts het doelwit. Zijn claim to fame is dat hij bij de rechter gelijk kreeg toen een zorgverzekeraar hem daagde wegens achterstallige premies die hij om principiële redenen weigerde te betalen. Nu gaat hij zonder zorgverzekering door het leven.

Met zijn Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft hij een verdienmodel gecreëerd waarbij hij leden lokt met het vooruitzicht van collectieve schadeclaims. Eind vorig jaar trachtte de Bond ceo’s van drie telecombedrijven via de rechter te laten garanderen dat 5G veilig is. Stuk voor stuk kansloze zaken, die wel de nodige publiciteit genereerden, handig in de jacht op betalende leden.

In een interview met Thomas Rueb vertelde Zwarts dat hij zijn zelfverklaarde status als jurist had verworven door wetboeken te bestuderen. Dankzij zijn fotografische geheugen kende hij nu alle artikelen. Op de vraag wat hij doet met het geld van de leden, schermde hij met toekomstige rechtszaken die hij niet nader wilde toelichten. Zijn eigen advocaat wist van niets.

Het was Lips duidelijk: van Zwarts zou hij geen tweedehandsauto kopen. Toch was het wat onbevredigend. Verdiende Zwarts al die aandacht?

Op de site van zijn bond was voorafgaand aan de uitzending een verklaring geplaatst: ‘Ten tijde van de start van zijn 5G-actie waarschuwde de Bond al in bedekte termen voor de aanval die traditionele media zouden kunnen gaan uitvoeren.’ Het zou zomaar nieuwe, betalende complotgekkies kunnen trekken.

