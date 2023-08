De Wokkel op de Amsterdamse Zeeburgerbrug is een kunstwerk met een twist

De Wokkel op de Zeeburgerbrug aan de A10. Beeld Koosje Koolbergen

Zou bij de firma Lay’s het draaiboek voor de feestelijkheden ter gelegenheid van het gouden jubileum al klaar liggen? Volgend jaar is het vijftig jaar geleden dat in Nederland de wokkel werd geïntroduceerd (door toenmalig chipsfabrikant Smiths). Wie er oud genoeg voor is, herinnert zich de sensatie.

Die sensatie betrof niet de smaak van het zoutje (gewoon nóg een aardappelvariant, desgewenst in paprikaversie), maar de vorm ervan. Die gedraaide spiraalvorm was allerminst nieuw. Wiskundigen kenden hem als een helix. En Italiaanse pasta was in de jaren zeventig nog lang niet zo ingeburgerd in Nederland, maar fusilli zag er in wezen net zo uit.

Maar ze kraakten lekker in de mond, die nieuwe zoutjes. En ze maakten naam, ook buiten de snackwereld. Vrijwel alles met een vorm die maar een beetje lijkt op die van het zoutje, wordt in Nederland al snel ‘wokkel’ genoemd: van dna-strengen tot kunstwerken.

Snelwegkunst

Welgeteld drie beelden in de openbare ruimte worden in de volksmond ‘de wokkel’ genoemd. Die in Amsterdam staat langs de A10, halverwege de de Zeeburgerbrug bij het IJmeer, ter hoogte van IJburg. De A10 is een van de drukste wegen van het land; gemiddeld passeren er 4600 voertuigen per uur.

Of de inzittenden van die voertuigen het beeld van Janwillem Snieder uit 1990 ook echt opvalt, laat zich betwijfelen. Veel weggebruikers ontgaat zogeheten snelwegkunst volkomen. Snieders wokkel is evengoed best een spektakelstuk: het kunstwerk is vijftien meter hoog en geheel opgetrokken uit beton, maar straalt door zijn gedraaide vorm toch een lichte elegantie uit.

Snieder was van huis uit geen kunstenaar, maar een architect die voor Rijkswaterstaat werkte en als zodanig betrokken was bij de aanleg van de A10. Het beeld is gemaakt van net zulke betonnen delen als de Zeeburgerbrug zelf, alleen is er dus letterlijk een draai aan gegeven. Die draai, een kwartslag, gaat veel minder ver dan de draai in een echte wokkel, maar de bijnaam is begrijpelijk. In dagblad Trouw vertelde Snieders zoon in 2002 dat zijn pa de naam allerminst als beledigend opvatte.

Overigens is het kunstwerk een keer verhuisd. In 1990 werd het beeld aan de zuidzijde van de A10 geplaatst, drie jaar later ging het naar de noordkant.