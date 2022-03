De winnaar van Big Brother had Turkse pizza en zijn moeder gemist

Het oog van Big Brother zag 84 dagen alles in het leven van Salar en Grace. Beeld SBS

Terwijl zaterdagavond half Nederland klaarzat voor de voetbalwedstrijd tegen de Denen, speelde zich op RTL5 een wonderlijke gebeurtenis af: de finale van Big Brother. Ooit, in de vorige eeuw, was dat een spektakel van wereldbelang, waarvoor meer dan 3,5 miljoen mensen zich voor de televisie schaarden.

Mooi concept hoor: je laat je opsluiten in een huis en als je weer naar buiten komt blijkt de oorlog te zijn uitgebroken. En jij weet lekker van niks. Je weet niet eens dat Hummie van der Tonnekreek, de eerste hoofdredacteur van het programma, is overleden.

Het experiment duurde deze keer 84 in plaats van de gebruikelijke 100 dagen, maar dat had natuurlijk niks te maken met tegenvallende kijkcijfers. Lips moet toegeven dat hij dit seizoen sinds de eerste aflevering niet meer had gekeken, omdat hij hoofdpijn had gekregen van kandidaat Grace, die woest door het huis daverde onder het uitroepen van de kreet ‘O! My! GOD!’ Maar kennelijk kruipt het bloed waar het niet gaan kan.

Filosoof in Huize Big Brother

Grace bleek één van de overgebleven titelkandidaten. Zelf wist ze wel waarom: ze was al die tijd zichzelf gebleven. Haar belangrijkste tegenkandidaat Salar had, na een valse start, ook besloten dat dat de beste strategie was: jezelf blijven.

Salar ontpopte zich in de laatste aflevering als een ware huisfilosoof. “Het eindigt hier,” zei hij. “Maar een nieuwe start komt er weer aan. Dat is ook mooi.” En: “Je bent drie maanden afgesloten in een huis, dat is niet normaal, hè?”

Salar had zijn Turkse pizza gemist. En zijn moeder. Hij won, deed zijn haar goed en mocht uit handen van overenthousiaste presentator Geraldine Kemper een cheque van bijna 70.000 euro aannemen.

Lips kon niet anders dan het eens zijn met de arme Grace: “Er valt geen blaadje uit de boom zonder de toestemming van God.”

