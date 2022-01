De welbekende naakte cycloop langs de Belgische snelweg verdwijnt

De naakte reus in al zijn glorie langs de snelweg. Beeld BELGA

Hij kon de passant niet ontgaan, de reusachtige cycloop van 7,5 meter hoog langs de snelweg in het Belgische Waregem. Maar de reus verdwijnt van die plek. Hij is geveild voor een bod van 29.513 euro.

De voormalige eigenaar Hervé Missiaen, die een deel van de opbrengst aan een goed doel binnen de zorg schenkt, heeft er gemengde gevoelens over: “Het is sowieso een verliespost voor mij, maar hopelijk krijgt Eénoog nu een mooie toekomst.”

Het levensverhaal van de cycloop is bewogen. In 2000 organiseerden de Belgische kunstpaus Jan Hoet en museum SMAK in Gent een tentoonstelling om meer hedendaagse kunst op straat te krijgen. De naakte reus, in 1998 gemaakt door kunstenaar Marco Boggio-Sella, was onderdeel en leidde toen al tot ophef. Schrijver Peter Verhelst noemde het werk in De Morgen ‘iets wanstaltigs, een constructie die je enkel terugziet in carnavalsstoeten.’

Titanenwerk

SMAK-directeur Phillipe van Cauteren: “Het was een titanenwerk dat ons bloed, zweet en tranen kostte om te maken. Na afloop bleek al snel dat de jonge Boggio-Sella slachtoffer was geworden van zijn eigen ambities. Het kunstwerk moest een hyperrealistische representatie worden van een mythische figuur, maar het werd eerder een karikatuur.”

Er waren wel gegadigden om het beeld te kopen, de kostprijs was 25.000 euro. De reus kwam terecht in de tuin van een bloemist, maar werd in 2010 aangekocht door kunstenaar en liefhebber Hervé Missiaen, die het voor zijn heftruckbedrijf langs de E17 tussen Gent en Kortrijk zette.

Het beeld, dat nu nog even op zijn plek staat, is niet het origineel. Missiaen: “Dat ging in 2012 volledig in vlammen op. Ik heb daarna een replica van hem laten maken, maar voor mij is dat niet de ontstaansgeschiedenis van mijn reus. Hij heeft de naam Polyphemus gekregen en kwam vanuit Griekenland naar hier om met zijn ene oog te zien wat de mens met zijn twee ogen niet ziet. De reus kijkt neer op de dagelijkse ratrace van de mens die over de autostrade scheert.”

Barack Obama

De cycloop werd hét uithangbord van Missiaens bedrijf. En ook de Amerikaanse oud-president Barack Obama zag de reus toen hij in 2014 op weg was naar de Amerikaanse begraafplaats van Flanders Fields.

Missiaen: “De brug van de autosnelweg was toen volledig afgesloten met aan beide kanten agenten en scherpschutters. De nieuwe reus die ik had laten maken, stond klaar op een heftruck achter mijn gebouw, omdat ik wist dat Obama zou langsrijden en hij niet in het zicht zou mogen staan van zijn veiligheidsteam. Zijn entourage wist echter niet van het bestaan van de reus af, dus toen het beeld per ongeluk naar voren bewoog, ontstond er paniek.”

Missiaen verhuist naar Portugal en het zou te veel geld kosten de cycloop mee te nemen, al zou hij dat wel willen. Hij is zich ervan bewust dat niet iedereen zo enthousiast was als hij over de de aanwezigheid van het beeld op die openbare locatie.

“Ik kreeg weleens dreigbrieven van mensen die hem te naakt vonden en zeiden dat hij niet thuishoort langs de autosnelweg, maar daar heb ik me nooit wat van aangetrokken.”