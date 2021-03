De wederopstanding van Justin Bieber: ‘Ik besloot te veranderen’

Hij leek voorbestemd om te eindigen als tientallen kindsterren voor hem: opgebrand en vergeten. Maar Justin Bieber lijkt zichzelf te hebben hervonden. Justice is zijn tweede album in 14 maanden. ‘Ik ben vergeven.’

Hij heeft een van de opvallendste bijrollen in de fascinerende documentaire over wonderkind Billie Eilish. Justin Bieber vervult voor haar een functie die hij nooit eerder zo publiekelijk op zich nam: die van mentor. Bijna vaderlijk spreekt hij Eilish toe als die zich na afloop van de met overmacht gewonnen Grammy’s – in januari 2020 – amper raad weet met alle emoties. ‘Ik ben zo trots op jou.’



Eerder in de documentaire belt hij om haar te waarschuwen voor de ‘zware last’ die als beginnende popster op haar schouders rust. “Het is prachtig om je te zien bloeien. Geniet ervan. Het kan zo voorbij zijn.”

Eilish, al sinds haar twaalfde megafan van Bieber, antwoordt met een stortvloed aan tranen.

Bieber spreekt uiteraard uit ervaring. Hij is net 27 geworden, maar bivakkeert al sinds zijn debuut in 2009 in de schijnwerpers. Dat ging vijf jaar lang goed. Hij was een meisjesidool dat als een van de eersten de volledige potentie van YouTube benutte, maar daarna begon Biebers succestrein te rammelen. En in 2017, precies toen hij op het toppunt van zijn roem was aanbeland, raakte hij van de rails.

Dankzij het album Purpose en de nummer 1-hits Love Yourself en Sorry was hij een ster van stadionformaat geworden, maar met het groeien van de concertlocaties werden ook Biebers persoonlijke problemen groter. In 2014 was hij ook al van het door zijn platenmaatschappij en management zorgvuldig uitgestippelde spoor geraakt, zij het kortstondig. Toen werd hij gearresteerd voor het gooien van eieren naar zijn buurman in Los Angeles, rijden onder invloed van alcohol en marihuana in Miami en het opzettelijk veroorzaken van een verkeersongeluk in Toronto. Toch stapte hij daarna weer in de machinerie van de popindustrie. Dat kon niet anders dan mislopen.

Volledig opgebrand

Op Pinkpop in 2017 waren de eerste signalen al zichtbaar: ongeïnspireerd, bij vlagen bijna slaapwandelend, werkte Bieber zich door zijn vooraf zo gehypete headline-optreden.

Er volgden nog tien shows in Europa, maar daarna zegde Bieber alle resterende shows van zijn Purpose-tournee af. Vervangende data werden niet bekendgemaakt. Bieber was net 23 geworden en volledig opgebrand. In de vorige zomer verschenen mini-documentaire New Chapter – een toevoeging op het eerder uitgekomen Seasons – zei hij een tijdlang ‘echt suïcidaal’ te zijn geweest.

Op zijn nieuwe album Justice – weer een echte popplaat, waar Changes uit 2020 tegen de R&B aan schuurde – staat voor het eerst een track die over zijn ineenstorting gaat. ‘Everybody saw me sick,’ zingt hij op Lonely. ‘And it felt no one gave a shit/ They criticized the things I did as an idiot kid’ En: ‘But If you had it all/ But nobody to call/ Maybe then you’d know me.’

Maar als hij eenzaam en ziek was, dan is Bieber inmiddels genezen. Afgelopen week verscheen een groot interview in tijdschrift Rolling Stone waarin hij spreekt over zijn redding. “Ik heb mijn prioriteiten verlegd, zodat ik niet beland in de statistiek van jonge artiesten die het niet hebben gehaald.”

Geloof en huwelijk

En dat ‘het’ lijkt niet over een succesvolle carrière te zijn, maar het leven zelf. “Er was een tijd dat mijn identiteit was verpakt in mijn carrière, maar ik weet nu dat ik mijn muziek niet voor mezelf moet gebruiken, maar juist om anderen te inspireren,” aldus Bieber in Rolling Stone.

De stabiliteit is gestut op twee pijlers, zegt hij. Zijn hervonden geloof en zijn huwelijk, in 2018, met model Hailey Baldwin. Bieber bidt frequent, werd opnieuw gedoopt en dankt God dagelijks voor zijn zegeningen. Als de verslaggever van Rolling Stone hem vraagt waar hij als eerste voor bedankt, antwoordt hij onmiddellijk: “Dat Hij me heeft vergeven.”

Met Baldwin aan zijn zijde – Bieber: “Ze is gelukkig honderd keer gestructureerder dan ik” – is zijn leven in ordelijker en rustiger water gekomen. “Ik heb veel dingen gedaan waarop ik niet trots ben. Maar ik heb in de spiegel gekeken en besloot te veranderen. Nu wil ik laten zien dat anderen dat ook kunnen. Voor het eerst heb ik echt zin om een album uit te brengen.”