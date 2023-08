De We Zijn Er Bijna-bingokaart was al na één aflevering bijna vol

We zijn er bijna, NPO 1 Beeld OMROEP MAX

Dinsdagavond begon alweer het twaalfde seizoen van het populaire Omroep MAX-programma We Zijn Er Bijna, het slower dan slow tv-programma waarin Martine van Os met een groep zestigplussers op kampeervakantie gaat. Aan vorm, toon en inhoud is in al die jaren nauwelijks iets veranderd – sommige kampeerders doen zelfs al voor de tweede keer mee zodat het nog vertrouwder voelt. De We Zijn Er Bijna-bingokaart was dan ook al na één aflevering bijna geheel ingevuld: de caravan waterpas zetten – check. Toekijken hoe anderen de caravan waterpas zetten – check. Bordspelletjes doen – uiteraard. Hagelslag en pindakaas van huis meegenomen? Bingo!

Dat de kampeerreis dit keer naar Corsica en Sardinië gaat, doet er eigenlijk nauwelijks toe voor de deelnemers én kijkers. Het programma is van een gezellige gezapigheid waarbij nooit een onvertogen woord valt – sterker nog, sommigen bidden voor het eten.

Wie dacht dat de Nederlanders notoire klagers waren, heeft nog nooit een aflevering van We Zijn Er Bijna gezien: werkelijk alles wordt stuk gerelativeerd en dichtgeplamuurd met dooddoeners als ‘Kan niet ligt op het kerkhof en wil niet ernaast’ of, bij een regenbuitje, ‘Niet zeuren over het weer, want je krijgt het’.

Ook de kampeerders zijn volkomen inwisselbaar: vrijwel zonder uitzondering tevreden witte pensionado’s. Toch springen er dit seizoen weer een paar deelnemers uit, zoals Victor, die ook op de camping in een pak mét stropdas rondloopt “omdat ik na fysieke ongemakken iedere dag vier dat ik nog leef.” Daarnaast probeert hij “het afbraakproces dat bij het ouder worden hoort maximaal te remmen door iedere dag 40 kilometer te fietsen.” Op een racefiets op rollers in de voortent weliswaar, in plaats van de camping af fietsen en de fraaie omgeving verkennen, maar goed: ieder zijn pretje. Victors vrouw Lily is dan weer meer van de klankschalen.

De enige wanklank in de aflevering was dat deelnemers Hans en Nel erin slaagden de boot naar Corsica te missen. Misschien hadden ze stiekem niet zo’n zin in de rest van de groep, maar toen ze een dag later weer konden aansluiten werden ze als verloren familieleden binnengehaald. Eind goed, al goed, maar het was even spannend.

We Zijn Weer Thuis is Holland op zijn kneuterigst, maar ook op zijn vertrouwdst.

