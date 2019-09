De VS, Canada en... Holland. Waarom begint Disney+ bij ons?

Scène uit 101 Dalmatiërs. Beeld Disney

Het was opmerkelijk nieuws, afgelopen 19 augustus. Niet zozeer de komst van Disney’s eigen streamingdienst zelf – dat was al lang en breed bekend – maar wel dat het zal starten in Canada en Nederland, samen met de VS, op 12 november. Een week later volgen Australië en Nieuw Zeeland. Op het oog logische Engelstalige startlanden als Groot-Brittannië en Ierland: ze moeten wachten. “De streamingdienst zal naar verwachting de komende twee jaar in de meeste belangrijke markten worden geïntroduceerd,” houdt Disney het vaag.



Waaraan heeft Nederland de primeur te danken dat we naast thuisland VS en Canada – voor Amerikanen doorgaans een verlengstuk van zichzelf – de eerste zijn?

Testland

“De internetsnelheden liggen hoog hier en Nederlanders zijn gewend te streamen, bezitten veel devices en spreken uitstekend Engels,” heeft Sanne de Bruyckere, expert bij onderzoeksbureau Telecompaper een vermoeden. “Niet voor niets wordt Nederland vaker gebruikt als testland.”



Ze wijst er op dat Disney al eerder aangaf in Nederland als eerste te willen gaan testen. “Daar kwamen ze vervolgens op terug, maar nu toch weer niet: vanaf donderdag kunnen mensen Disney+ immers al twee maanden gratis uitproberen en meteen een abonnement nemen. In de VS en Canada gebeurt dat niet. Dus we hebben alsnog de primeur.”

De Bruyckere vindt de proef logisch. “Nederland telt 17 miljoen mensen en 7,5 miljoen huishoudens. Je weet dus dat je maximaal zo’n aantal mensen tegelijk op je platform kunt krijgen. In de VS of Canada zijn dat er een stuk meer. Disney kan zo op een relatief veilige manier eventuele fouten uit de dienst halen.”



De interface van streamingdienst Disney+ Beeld AFP

Dichtbevolkt

Uiteraard kan het definitieve antwoord op de vraag ‘Waarom Nederland?’ alleen van Disney komen: de entertainmentgigant bevestigt de woorden van De Bruyckere en wijst op de goede digitale infrastructuur. “Nederland is een tech savy land, mensen zijn gewend te streamen en vinden het leuk,” zegt Marike Sterk, woordvoerder van Disney. Het concern heeft uiteraard gezien dat Netflix in vijf jaar tijd 3 miljoen abonnees wist te winnen. Sterk stelt dat de timing verder exact juist was. “Doordat distributiedeals afliepen, kwam er meer content beschikbaar.”



Duidelijk is dat veel Nederlanders zich donderdag meteen aanmelden bij Disney+. Het Parool belde de klantenservice en besloot na een half uur in de wacht op te geven. Disney geeft geen aantallen, maar stelt ‘zeer tevreden’ te zijn.

Disney beklemtoont wél dat komende twee maanden echt een proefperiode zijn. “Als Disney streven we naar de hoogste kwaliteit en willen we alles op orde krijgen,” zegt Sterk. Hoeveel titels er tijdens de proefperiode beschikbaar zijn, wil ze niet zeggen: “Daar gaat het niet om.” Volgens de eerste liefhebbers die zich opgaven is best het nodige te bekijken, alleen lang niet zoveel als op Netflix. Zo zijn 18 Marvel-titels te zien, net als alle Star Wars-films.