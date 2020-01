De vrouwenmode van voorjaar 2020: shorts

Komend voorjaar is de short er in elk materiaal, elke kleur en elke lengte. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

De populariteit van het wielrenbroekje in modekringen, letterlijk een ­cooler alternatief voor de legging, was al een voor­bode. Horror voor velen, maar best leuk als een in­fluencer als Linda Tol ermee aan de haal gaat. Met een oversized colbert erbij, een felgekleurd coltruitje, witte pumps of sneakers en korte ­sokjes gaf het een fris, sportief beeld en bood de broek comfort. Athleisure at it’s finest. Ongegeneerd wijdbeens kunnen zitten, wind kietelend over de kuiten, het vleugje don’t-mess-with-me aura kreeg de draagster er gratis bij.

Het maakte de weg ook vrij voor de terugkeer van shorts en hotpants. Door de Mileys, Gigi’s en Kendalls van deze wereld gedragen met ­laarzen tot aan het dijbeen, maar voor komend voorjaar is de short meer eh, gewoon short. Sportief maar sophisticated is hij er in elk materiaal, elke kleur en lengte. Gedragen met spiky platformschoenen, jaren zeventig enkellaarsjes met dikke zool of puntige pumps. Bij Saint Laurent verscheen de shorts tot net onder het kruis en vol glitters, bij Etro enigszins baggy, bij Dior kunstzinnig in raffia, en bij Michael Kors keurig en preppy in beige gecombineerd met een ­casual donkerblauwe trui, of leuker: onder een beige safari-jasje en witte coltrui.

Riskant

Bij Chanel, de eerste pret-a-porter collectie van Virginie Viard na het overlijden van Karl Lagerfeld, was het op de catwalk – een decor van ­Parijse daken – zelfs een komen en gaan van shorts. In tweed, spijkerstof, dunne zijdes en metallic leer, of aan één stuk als speelpakje van tweed, geïnspireerd door de nonchalance in Franse nouvellevaguefilms uit de jaren vijftig en zestig.

Bij Dries van Noten verscheen de short onder uitbundige avondjurken – de ontwerper was een samenwerking aangegaan met de flam­boyante couturier in ruste Christian Lacroix –, waarin zebraprints, polka dots, en meters fuchsia taftzijde waren verwerkt.

Naar de feministische gedachte achter de hoofdrol voor de short dit seizoen bleef het ­gissen, hoewel Chloés Clare Waight Keller (shorts in bermudalengte onder getailleerde colberts) zei geïnspireerd te zijn door het lezen van het boek van Allison Yarrow. 90s Bitch: Media, Culture, and the Failed Promise of Gender Equality is een kritisch onderzoek naar hoe de laster­campagnes jegens onder meer Hillary Clinton, Anita Hill en Marcia Clark in de jaren negentig de basis legden voor een seksistische president en de huidige inperking van verworven vrijheden.

Vrouwen gingen pas shorts dragen in de jaren dertig, hoewel dat nog steeds riskant was, soms ook voor mannen. In 1959 stemde het gemeentebestuur van Plattsburgh, een stadje in de staat New York, volgens The Associated Press zelfs nog voor een verbod op het dragen van shorts op straat geldend voor iedereen ouder dan zestien jaar. Overtreders konden kiezen: een boete van 25 dollar of 25 dagen achter de ­tralies.

Shorts zorgen ook nu nog voor onrust. De Engelse lawnbowlingfederatie wordt beschuldigd van ‘onverholen seksisme’ sinds die in mei ­besloot haar richtlijnen te ‘moderniseren’ met onder meer de regel dat vrouwen – in tegen­stelling tot mannen – geen short mogen dragen tijdens bepaalde nationale wedstrijden. Alleen te korte (hoogwater)broeken en rokken met dubbele plooi die de knieën bedekken.

Keuzestress

In Saoedi-Arabië kregen mannen – weten zij ook eens wat vrijheidsbeperking is – ook een domper te verwerken: hun shorts moeten voortaan in de kast blijven. Het kledingstuk ‘that offends the public taste’ is er sinds mei bij wet verboden in publieke ruimtes (behalve het strand) op straffe van een boete van 5000 riyal (1192 euro). Saoedi’s reageerden woedend op sociale media.

Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Maar in het Westen kunnen liefhebbers dit seizoen losgaan op het ‘beledigende kledingstuk’. Het is niet zo dat het aanbod van shorts dat van broeken overstijgt, maar er zijn er veel. Een Amerikaanse journaliste – gealarmeerd want een shortshater – telde het onlineaanbod van vrouwenbroeken bij de Amerikaanse luxe­warenhuisketen Nordstrom alleen al: 3000 ­modellen, aangevuld met 3200 spijkerbroeken, tegenover ‘slechts’ 538 verschillende shorts. H&M biedt online maar liefst 594 shorts, in ­verschillende kleuren en modellen. Goed voor keuzestress. (Waarschuwing: de Britse Vogue berekende onlangs dat we ‘met z’n allen’, ­wereldwijd, in 2030 63 procent meer kleding ­kopen, wat alleen al 500.000 miljard extra T-shirts betekent).

Farrah Fawcett

Voor wie twijfelt over de korte broek, kijk even naar foto’s van actrice en kunstenaar Farrah Fawcett, beroemd geworden door haar rol van privédetective Jill Munroe in de tv-hit Charlie’s Angels uit de jaren zeventig. Fawcett geeft iedereen het nakijken als het gaat om leuk wegkomen in shorts. Het internet staat vol met beelden van Fawcett, met haar veel geïmiteerde lange, blonde lokken, in shorts, die zo weer als poster in menig jongenskamer kunnen worden opgehangen.

Na haar dood in 2009 werd de inhoud verkocht van de drie opslagruimtes die Fawcett ­jaren huurde. Daardoor kwamen onder meer haar gedragen shorts op de markt, waaronder de iconische, witte Katharine Hamnett classic shorts. Liefhebbers waren er als de kippen bij. Onlangs dook haar A.B.S. California kaki shorts op, voor 500 dollar op eBay. Voor de liefhebber: hij is nog niet verkocht, in termijnen ­betalen mag ook. De koper krijgt er een foto bij van de opslagruimte met Fawcetts naam erop. ‘A ­once in a lifetime opportunity to own clothing from such an iconic actress,’ volgens de ver­koper. Wie biedt?