De vrolijkheid van Gay Games van 1998: handtaswerpen en serieus sporten

Hoe burgemeester Schelto Patijn zo enthousiast raakte over de Gay Games van 1998 in Amsterdam? Zijn speechschrijver van destijds, Maria Cuartas, weet het wel: “Hij ging aan toen hem werd verteld dat het niet zomaar een toernooitje was, maar dat het echt om mensenrechten draaide.”

Met Patijn – overal waar hij kwam met een frivole regenboogketting naast zijn ambtsketen – als gezaghebbend uithangbord, werden de Gay-spelen een doorslaand succes. Amsterdam, dat niet eerder zo’n groot sportevenement huisvestte, toonde zich op zijn liberaalst. Een glinsterende botenparade als opening en daarna overdag serieus sporten en ’s avonds feesten.

De enige protesten ter plekke golden het wel erg georganiseerde karakter van het evenement. ‘Truttig,’ vond een actiegroep die in het Vondelpark alternatieve spelen hield. De onderdelen: handtaswerpen, 100 meter hoge hak en – exclusief voor de dames – het clitbal.

Zo was de reconstructie van Andere Tijden er eentje om bepaald vrolijk van te worden. Al werden behalve de triomfen ook de dieptepunten benoemd.

Ontroerend waren de beelden van het kunstschaatsen, een evenement dat op het laatste moment door schaatsbond ISU werd verboden. Dreunende argumentatie: bij het kunstrijden bestaan er helemaal geen homo’s.

Pirouettes

De teleurstelling van deelnemers van toen spat nog steeds van de beelden. Net als de extase ontroering die even later volgde toen de schaatsers in een volle Jaap Edenhal uiteindelijk in een demonstratiewedstrijd toch hun pirouettes mochten draaien.

Helemaal dramatisch is het verhaal van de damesvoetbalploeg van Zimbabwe. Een foto van vier speelsters lekte naar een krant in het thuisland. Bij terugkomst werden de vier allen gearresteerd en gemarteld. Twee van hen overleefden het niet.

Namens Studio Sport presenteerde Humberto Tan destijds de openingsceremonie vanuit de Arena. Een onverwachte klus, vertelt hij 25 jaar later. “Ik was pas net begonnen. Er waren drie of vier meer seniore presentatoren eerder gevraagd. Waarom die nee zeiden? Ik kan er alleen maar naar raden.”

Zo bleek Andere Tijden meer dan een knappe hervertelling en bewees het programma maar weer eens dat een blik op het verleden niet zelden toch weer tot nieuwe inzichten leidt.

