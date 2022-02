De vraag dringt zich op: is wat Emma Watson doet en zegt nog wel relevant in het nu?

Caro Derkx en Nora El Koussour in Emma Watson – The Play. Beeld Sanne Peper

Caro Derkx en Nora El Koussour – bekend van de film Layla M. – belichamen haar in de voorstelling uit fanatieke fascinatie. Watson heeft boeken lezen weer cool gemaakt, zegt de voorstelling, en laten zien dat vrouwen mooi en tegelijkertijd intelligent kunnen zijn, en een licht geworpen op hoe seksistisch Hollywood eigenlijk is.

In de eerste twintig minuten zien we een video waarin Derkx en El Koussour geïnterviewd worden over hun kijk op Emma Watson, vervolgens zien we ze beiden Emma Watson zelf opvoeren, als geïnterviewde, of als ambassadeur van de Verenigde Naties. Het decor, het licht, de afwisseling van video en toneel maken de voorstelling vermakelijk om naar te kijken. Maar het is vooral de tekst die deze voorstelling moet dragen.

Nare reacties

Aan de hand van woorden die Watson op verschillende momenten letterlijk gesproken heeft, krijgen we feministische gedachtes geserveerd. We zien ook de feilbaarheid van zo’n jonge ster: ook zij is verlegen, zenuwachtig, vatbaar voor kritiek. Het is dan ook heel sterk dat tijdens de speeches van beide actrices nare reacties op de achtergrond verschijnen die de speeches zelf overschaduwen. Scherp is dat El Koussour, als Marokkaanse vrouw met een donkerdere huidskleur dan Derkx, ook andere reacties krijgt. Het punt van intersectionaliteit (dat meerdere factoren een rol kunnen spelen bij iemands ongelijke behandeling) is gemaakt.

Maar dan blijft de vraag waarom we in 2022 luisteren naar uitspraken die weliswaar terecht zijn, maar die niet meer actueel en scherp aanvoelen. Watson is niet meer hét jonge boegbeeld van feminisme, dat weet Derkx ook en dat probeert ze duidelijk te maken, maar blijkbaar vindt ze het toch niet nodig om het naar het nu te brengen. De Amsterdamse theaterganger mag best iets meer uitgedaagd worden.