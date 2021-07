De Vooravond, Op1, De Oranjezomer: urgentie heeft vele gedaanten

Welmoed Sijtsma en Jort Kelder, gewoon bij Op1. Beeld NPO

Gisterochtend hoorde Lips wat er op de plek zou komen van De Vooravond (een nieuwe talkshow), wie het zouden presenteren (Khalid Kasem & Sophie Hilbrand) en hoe het zou heten (Khalid & Sophie). Nu is het glas van Lips eerst halfvol voordat het halfleeg is, dus hier kon hij best een beetje zin in maken.

Het deed hem wel even mijmeren over De Vooravond. Waar is dat nou ook alweer misgegaan? Er ontbrak iets, wist Lips nog, maar wat? Ah, daar schoot het hem te binnen: urgentie. Althans, dat vonden ze bij BNNVara. En inderdaad: leuk stel hoor, Fidan Ekiz en Renze Klamer, maar Lips bleef niet voor ze thuis. Ook Ruud Smulders – van De minuut van Ruud – bleek niet terug te hoeven komen, want, nou ja, sommige dingen hoeft Lips toch niet uit te leggen?

Bij De Oranjezomer werd dinsdagavond dat andere tv-nieuws besproken: Dionne Stax naar MAX. Geen promotie, vonden ze aan tafel. En dat resulteerde dan weer in een gesprek over hoe keihard de tv-wereld eigenlijk is. Hoe onrechtvaardig. En hoeveel mazzel ze zelf hadden met dat ze nu eenmaal een publiek hadden, waardoor hun kostje wel gekocht was. Derksen: “Wij kunnen hier alledrie nu onze lul op tafel leggen. Kijkcijfers goed? Zijn ze allemaal tevreden.”

Lips vond het wel urgent klinken, maar meer op een dreigende manier.

Gisteravond wilde hij Hilbrand nog weleens zien in haar huidige rol, dus schakelde hij in bij Op1. Bleek hij zich vergist te hebben: Welmoed Sijtsma en Jort Kelder hadden de beurt. Jort Kelder? Maar die had toch – nee, nee, niet meer over beginnen, dacht Lips. Iets met belangenverstrengeling – nee, dacht Lips, écht, laat het gaan. En toen schoten toch die lullen op tafel nog even door zijn hoofd.

