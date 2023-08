De Volksvrouw op het Marnixplein heeft het zwaar, maar kijkt ook met een blik van ‘Hád je wat?’

De volksvrouw van Henk Henriët lijkt op zijn Amsterdams 'Hád je wat?' te zeggen. Beeld Koosje Koolbergen

Dat Henk Henriët een communist was is af te zien aan zijn beeld Volksvrouw op het Marnixplein, tegenover het zwembad. Mevrouw staat er, laten we zeggen, nogal proletarisch bij. Ze heeft het zwaar, dat is duidelijk, maar haar houding en gelaat drukken ook strijdbaarheid uit. Op zijn Amsterdams: Hád je wat?

Het beeld was Henriëts eerbetoon aan de vrouwen van het volk die in de crisisjaren hun gezin door de armoede moesten zien te loodsen.

Henk Henriët (1903-1945) maakte het beeld ook in die tijd, de jaren dertig van de vorige eeuw, maar pas 22 jaar na zijn dood werd van de gipsen creatie een bronzen afgietsel gemaakt. Zo werd met het beeld niet alleen de door Henriët bedoelde volksvrouw geëerd, maar ook hijzelf: de kunstenaar was een verzetsman, die helemaal aan het einde van de oorlog om het leven kwam in Duitsland.

Onderduikadressen

Als kunstenaar hield Henk Henriët zich vooral bezig met tekenen en schilderen, beeldhouwen deed hij erbij. In de oorlog vervalste hij persoonsbewijzen – zoals meer kunstenaars. Ook regelde hij onderduikadressen.

In december 1944 werd hij opgepakt. Via Kamp Amersfoort belandde hij in concentratiekamp Neuengamme. Op de vlucht voor de geallieerden brachten de Duitsers in april van 1945 vele duizenden gevangenen uit Neuengamme naar het passagiersschip Cap Arcona.

Het was de bedoeling het schip, wel omschreven als een drijvend concentratiekamp, op de Oostzee tot zinken te brengen. Maar eerder al werd de Cap Arcona gebombardeerd door Engelsen, die meenden dat de opvarenden vluchtende Duitsers waren.

Zeker 7300 gevangenen kwamen om, onder wie 21 mannen die waren opgepakt bij de beruchte razzia van Putten. Nog geen week later gaf Duitsland zich over.

Nutteloos verzet

Op initiatief van het wijkcentrum en de nabijgelegen Theo Thijssenschool kwam in 1967 Henk Henriëts Volksvrouw op het Marnixplein te staan. Zijn vrouw Tonia Sluyter stond model voor het beeld. Na de oorlog begon zij in de Reguliersdwarsstraat een café met de merkwaardige naam Het nutteloos verzet, die ze ontleende aan de titel van een roman van E. du Perron.

Henk Henriët en Tonya Sluiter hadden, heel bijzonder in vooroorlogs Nederland, een open huwelijk. In 2010 zei Henriëts dochter Leentje in Het Parool dat haar vader er niet vies van was: “Er loopt nog altijd een heel stelletje bastaards rond. Hij had, laat ik het dan zo zeggen, ook op dat terrein een niet te stuiten scheppingsdrang.”