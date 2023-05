De voetbalwereld is slechts een kapstok voor de literaire verhalen in Hard gras

Hoofdredacteuren Hugo Borst (links) en Henk Spaan van Hard gras zien veel jonge schrijverstalenten die vaak zelf voetballen. Beeld Marco De Swart

Hoofdredacteur Henk Spaan heeft voor de gelegenheid een plastic tas vol oude nummers van Hard gras van Amsterdam naar Rotterdam meegesjouwd. Aan tafeI bij collega-hoofdredacteur Hugo Borst stalt hij ze uit, waarbij hij bijna liefdevol hier en daar een kaft gladstrijkt. Spaan: “Kijk nou: Tim Krabbé en Jan Wolkers hebben ook voor ons geschreven, net als Herman Brusselmans.” Borst: “Hij kwam eerst met een vervelende scheldpartij over Dennis Bergkamp. Dat weigerden we. Een dag later leverde hij een fantastisch verhaal.”

Ontroerend is de ode die A.F.Th. van der Heijden jaren voor het overlijden van zijn zoon Tonio schreef, met het EK van 1988 als decor. De special over Johan Cruijffs vijftigste verjaardag blijkt een collector’s item, evenals het experimentele dubbelnummer met een terugblik van Nederlandse en Duitse schrijvers op het WK van 1974.

Hugo Borst is trots op de ‘leuke niche’ die Hard gras bedient. Maar zegt ook dat het overleven is door de voortwoekerende ontlezing: “We hebben een harde kern van tussen de 4000 en 10.000 liefhebbers. Dat aantal groeit iets dankzij onze podcast. Desondanks zijn we een begrip. En wil je weten hoe ingrijpend de voetbalwereld is veranderd sinds het Bosmanarrest (de doodsteek voor het transfersysteem, red.) in 1995 dan lijkt het me handig om al die 150 Hard grasjes te scannen.”

Hogere en lagere cultuur

Henk Spaan begon het tijdschrift in 1995 – samen met Matthijs van Nieuwkerk, die er later geen tijd meer voor had – nadat hij de door de Brit Nick Hornby samengestelde voetbalbundel My Favourite Year had gelezen, een boek waarin hogere en lagere cultuur hand in hand gingen. “De auteurs schreven niet dagelijks over sport, maar over popmuziek, politiek, economie; sommigen hadden een roman op hun naam staan. Ze waren wel enorme supporters, die nu konden uitweiden over hun favoriete club. Een fantastisch idee: zo kreeg je compleet andere voetbalverhalen dan de bestaande wedstrijdverslagen of interviewtjes.”

Borst: “Stukken vol humor en tragiek die meer over de schrijver gaan, de tijdgeest en de manier van schrijven dan over de voetbalwereld. Die is vaak slechts een kapstok. In de verhalen van Carolina Trujillo, over de aankomst in Nederland van vluchtelingen uit Uruguay, is voetbal nooit ver weg. Veel interessanter dan de meeste voetballers, die totaal niets te melden hebben. Bovendien is het godsonmogelijk dicht bij hen te komen door die door persafdelingen kapot geregisseerde interviewmomenten.”

Spaan: “Ik geloof dat er bij Ajax wel twintig man in de communicatie werken. Onder meer door de verderfelijke invloed van zo’n Derksen- en Van der Gijpprogramma. Verschrikkelijk. Dat duo heeft wereldroem vergaard door het uitlachen van PSV-rechtsback Manolev. Daarnaast zijn die twee volkomen resultaatgericht: het draait enkel om kijkers en geld.”

Zelf voetballen

De literaire benadering van Hard gras kreeg de afgelopen jaren navolging in bijna poëtische sportrubrieken als Korte Corner bij NOS Studio Voetbal en in een groot aantal voetbalbiografieën. Kortom: er ontstond een nieuw genre. In vergelijking met die beginperiode zien beide hoofdredacteuren nu veel jonge schrijverstalenten die vaak zelf voetballen. Onder hen: Thomas Heerma van Voss, Frank Heinen en Danielle Kliwon.

Borst: “Danielle is echt een ontdekking. Ze weet gruwelijk veel van voetbal, was als kind al geobsedeerd. In ons laatste nummer vergelijkt ze Fransman Karim Benzema met Tupac Shakur. Een fantastisch actueel stuk over de verwantschap van voetballers met rappers. Er spreekt veel intelligentie en liefde uit.”

Spaan: “En tijdens het afgelopen WK in Qatar correspondeerde schrijver/docent Nederlands Martijn Simons met zijn zestienjarige leerling Oumaima over de prestaties van Marokko. Zo intelligent en emotioneel gedaan en zo interessant. Soms loop je tegen zo’n verrassing aan.”

Borst: “Ik zou me kunnen voorstellen dat Caroline van der Plas een mooi stuk schrijft over haar vader Wil, die jarenlang sportjournalist was bij het Deventer Dagblad en Go Ahead Eagles volgde.” Spaan: “Over my dead body. Zo’n ordinaire vrouw. En ze liegt altijd. Ze werkt voor de grote landbouwindustrie. Klaar.” Borst: “Maar als ik Caroline achter Henks rug om zou benaderen en ze schrijft een fantastisch stuk, zegt ie toch oké. Als het maar goed is voor Hard gras.”