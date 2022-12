De Vlaamse rapper Dikke rapt op zijn debuutalbum over zijn innerlijke strijd: ‘Iedereen voert er een’

Op zijn onlangs verschenen debuutalbum Beef met mezelf rapt de Vlaamse rapper Dikke over zijn innerlijke strijd met het artiestenbestaan, maar ook over de innerlijke strijd van anderen. ‘Ik geloof dat iedereen er een voert.’

De carrière van Dikke (Mohammed Agounad, 25) kende een vreemde start. Waar de meeste artiesten hun carrière in de coronaperiode zagen stranden, wist de Vlaamse rapper een doorbraak te forceren. Hij tekende bij Top Notch, bracht bij dit label zijn debuut-ep 130 Kilo uit en belandde een week nadat de plaat was uitgekomen op nummer 1 in België. Allemaal terwijl de wereld in lockdown zat en er amper shows mochten worden gegeven. Het succes ging nog even door: in de zomer van 2021 scoorde Dikke samen met Freddie Konings met het nummer Paris Hilton een hit (‘Ik heb twee daggoes bij me, voel me Paris Hilton’).

Rust in Marokko

Het was een drukke zomer vol optredens, studiosessies en interviews. In september, toen de zomer bijna voorbij was, werd het rustiger. Er waren weinig optredens en Dikke had vervolgens meer tijd om na te denken. Hij belandde in een sombere periode. Een depressie wil hij het niet noemen. Eerder een ‘denkoorlog’ met zichzelf. Hij begon te twijfelen, aan het artiestenbestaan, aan wie hijzelf was, aan wat nu werkelijk de essentie van leven was.

Om tot rust te komen en op zoek te gaan naar die essentie besloot hij naar Marokko te gaan, naar het dorp waar hij vandaan komt, diep in de bergen. Daar verbleef hij tien dagen en zag hij zijn moeder weer, die hij al een jaar niet had gezien vanwege de drukte. Het lukte hem om rust te vinden. Hij sprak met zijn oom die vertelde dat het dorp zelf verantwoordelijk is voor de infrastructuur en dat er nog geen wegen zijn, dat daar geld voor nodig is. In de bergen, waar Dikke rust voelde, realiseerde hij zich wat voor hem de essentie was: iets terug kunnen geven aan waar hij vandaan komt, aan zijn familie en vrienden.

Alle fases op één plaat

Eenmaal terug in het Vlaamse Lummen, waar hij opgroeide en nog steeds woont, voelde hij zich beter. Hij voelde zich weer op de eerste plaats mens in plaats van artiest. In het jaar erna was hij bijna iedere dag in de studio te vinden, want zijn werkethiek is hoog. Als hij een project uitbrengt, wil hij namelijk dat alle verschillende fases uit die periode terug zijn te horen op de plaat. Een jaar later luisterde hij alle muziek die hij had gemaakt en kwam hij tot de conclusie dat er meer serieuze nummers waren dan hij normaal gesproken zou hebben gemaakt.

En dus was daar al snel de albumtitel Beef met mezelf, zoals ook een van de vijftien nummers heet. Het is een album waarop Dikke persoonlijker is en meer van zichzelf laat zien, maar waarop ook nog steeds ‘actievere nummers’ te horen zijn, zoals Laat me FF en Gasolina. In de nummers Rustig doen, 1997 – Outro en ook Beef met mezelf rapt Dikke over zijn innerlijke strijd, over waar hij de afgelopen jaren mee heeft geworsteld.

Innerlijke strijd

Volgens Dikke voert iedereen een innerlijke strijd. En daarom is het album ook voor iedereen. “Als je opstaat, dan voel je misschien wat je wilt doen, maar je moet iets anders doen. Dat is al een innerlijke strijd.” Wat is zijn eigen strijd nu? Hij moet lachen. “Nu worstel ik vooral met dat ik wil slapen, maar ik moet dit weekend nog interviews en twee shows doen.”

Hij heeft in ieder geval het afgelopen jaar lessen geleerd en hoopt zich vast te kunnen houden aan zijn essentie als mens. Want rappen gaat vanzelf. Het gaat erom dat het artiest-zijn en de verleidingen hem niet overnemen. “Dat is het moeilijkste.”

Beef met mezelf is te beluisteren op alle streamingsdiensten.